L’application Apple Store adopte le design Liquid Glass

Cette fois, c’est l’application Apple Store qui adopte le design Liquid Glass, poursuivant ainsi l’harmonisation visuelle engagée par Apple. On remarquera également son nouvel icône, lui aussi repensé pour s’accorder aux codes esthétiques actuels.

L’application Apple Store adopte enfin le design Liquid Glass

Apple a mis à jour son application Apple Store avec l’arrivée du design Liquid Glass, la nouvelle identité visuelle introduite cette année. Cette refonte apporte un style plus moderne, plus fluide et plus cohérent avec les autres apps récentes d’Apple.

L’icône de l’application change entièrement pour adopter les effets de transparence et de reflets caractéristiques du Liquid Glass. À l’intérieur, plusieurs éléments sont retravaillés : la barre de navigation en bas de l’écran, les boutons, les menus et différentes animations affichent désormais ce look « verre liquide » plus lumineux et plus dynamique.

Le reste de la mise à jour ne détaille pas d’autres changements fonctionnels, mais Apple indique plusieurs optimisations de performance générales. Cette version marque surtout la volonté claire d’unifier entièrement l’écosystème visuel autour du Liquid Glass, déjà utilisé sur d’autres apps comme Shazam récemment.

La mise à jour 6.6 est disponible dès maintenant sur l’App Store pour iPhone et iPad. Un simple téléchargement suffit pour découvrir l’interface renouvelée, pensée pour mieux s’intégrer au style qu'Apple déploie progressivement dans tout son environnement logiciel.

