L’application Apple Store s'offre un nouveau design

Pour faire vos achats chez Apple, vous avez le traditionnel Apple Store en ligne disponible sur le site web d’Apple. Cependant, depuis plusieurs années, l’entreprise propose aussi une expérience via une application directement sur votre iPhone et iPad. Apple a conscience que pour inciter à l’achat, il faut être au petit soin avec l’interface et le mode de fonctionnement de l’application, c’est ce que fait justement l’entreprise dans une nouvelle mise à jour de l’application Apple Store, voici ce qui change !

Le déploiement de la mise à jour a commencé

Apple a lancé cette nuit une mise à jour majeure de l’application Apple Store pour les iPhone et iPad. Cette mise à jour, très attendue, vise à offrir une “expérience plus fraîche et mieux organisée” pour découvrir et gérer les produits Apple. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une interface revisitée, plus intuitive et esthétiquement plaisante.



L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est la mise en avant plus importante de « Today at Apple », avec une sélection de vidéos que vous pouvez visionner directement dans l’application. Ces vidéos sont conçues pour aider les utilisateurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils Apple, en proposant des tutoriels et des sessions créatives animées par des experts.

La mise à jour introduit également une nouvelle barre de navigation complètement repensée pour vous permettre de trouver plus facilement ce que vous cherchez, celle-ci s’affiche en bas de l’écran. Cette barre comprend les sections suivantes :

Pour vous : une section personnalisée qui propose des produits et des offres basées sur vos précédents achats et préférences.

En plus de ces grandes nouveautés, la mise à jour inclut divers ajustements de l’interface, de nouvelles icônes, et d’autres améliorations visant à rendre l’application plus agréable et plus facile à utiliser. Les utilisateurs remarqueront un design plus épuré, des animations plus fluides et une meilleure organisation des informations.



Avec mise à jour importante pour l’application Apple Store, Apple met l’accent sur une expérience utilisateur enrichie et plus personnalisée. On peut par exemple remarquer que l’entreprise ne mise pas tout sur la vente, car l’onglet central « Pour aller plus loin » a pour objectif de vous permettre d’être plus à l’aise avec le produit que vous venez d’acheter. Apple préfère sacrifier l’onglet central (qui aurait pu mettre en avant davantage les produits en vente) pour l’expérience utilisateur. Un choix qui montre que l’application Apple Store n’est pas juste une boutique !

Télécharger l'app gratuite Apple Store