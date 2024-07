"Made for Business" : des sessions "Today at Apple" spéciales pour les Pro

À partir du mois de mai, une série spéciale Today at Apple intitulée "Made for Business" offrira aux propriétaires de petites entreprises et aux entrepreneurs la possibilité de découvrir gratuitement comment les produits et services Apple peuvent contribuer à leur croissance et à leur réussite. On parle notamment de Tap to Pay qui permet de transformer l'iPhone en TPE. Si les Apple Store américains vont inaugurer cette nouvelle série de sessions, le reste du monde y aura droit prochainement.

La programmation des sessions "Made for Business"

Deirdre O'Brien, Senior Vice President of Retail d'Apple, a déclaré dans un communiqué :

Chez Apple, nous savons que les petites entreprises sont l'épine dorsale des communautés locales, c'est pourquoi nous innovons constamment pour les aider à chaque étape de leur croissance. Nos magasins proposent des expériences exclusives à Apple, telles que des sessions communautaires et éducatives, des programmes gratuits Today at Apple et un soutien permanent de la part d'experts en magasin qui aident les petites entreprises à trouver la technologie idéale pour dynamiser leur travail.

Lancée pendant la "Semaine nationale des petites entreprises" aux États-Unis, la nouvelle série "Today at Apple" proposera six sessions "Made for Business" tout au long du mois de mai dans plusieurs grandes villes américaines dont Chicago, Miami, New York, San Francisco et Washington, D.C.. Certains magasins à travers le monde en profiteront plus tard, et ce, tout au long de l'année.



L'une des entreprises qui animeront les sessions est Mozzeria, basée à Washington, D.C., une pizzeria appartenant à des sourds et fondée dans le but d'offrir à ses clients une expérience chaleureuse, mémorable et visuellement captivante de la culture sourde. Au cours de la session organisée à l'Apple Carnegie Library, Theodore Miller, directeur des opérations nationales de Mozzeria, montrera comment le personnel du restaurant exploite les fonctions d'accessibilité d'Apple pour faire tomber les barrières et donner plus de pouvoir à l'entreprise.

Pour construire une entreprise véritablement inclusive et axée sur la communauté, nous devons nous concentrer sur la priorité à donner aux personnes. Cela signifie que nous devons adapter notre technologie et nos pratiques pour les rendre plus accessibles. Les innovations d'Apple ont joué un rôle clé en nous aidant à améliorer notre efficacité et à nous rapprocher de nos clients. Qu'il s'agisse d'utiliser la dictée sur iPhone ou iPad pour la synthèse vocale dans l'application Notes, ou d'activer les sous-titres en direct pour les appels téléphoniques, les outils d'Apple contribuent à combler les lacunes en matière de communication et à établir des normes plus élevées pour les entreprises dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui.

Les outils d'Apple pour les Pro

Qu'un propriétaire d'entreprise cherche à savoir quels produits et services conviennent à son équipe ou qu'il souhaite étendre son utilisation des outils Apple, Business Pros peut l'aider à trouver des solutions personnalisées, à faciliter l'achat et l'expédition et à mettre en place les ressources Apple pour les commerçants et petites entreprises, notamment :

, un outil gratuit permettant aux entreprises de toutes tailles de personnaliser leur apparence auprès de plus d'un milliard d'utilisateurs Apple dans Apple Maps, Messages, Wallet, Siri et d'autres applications. Avec Business Connect, les entreprises peuvent gérer directement leurs informations dans la carte interactive Apple Maps, notamment en créant des liens d'action personnalisés qui dirigent les utilisateurs vers leur site web ou leur plateforme préférée et permettent aux clients de passer facilement des commandes, de réserver une table et bien d'autres choses encore, directement à partir de la carte. Apple Business Essentials , un abonnement complet qui regroupe de manière transparente la gestion des appareils, l'assistance 24/7 et le stockage sur le cloud. Les chefs d'entreprise peuvent facilement gérer les appareils Apple au sein de leur organisation et évoluer au fur et à mesure de leur croissance.

Tap to Pay est d'ailleurs présent en France depuis novembre 2023, avec des banques comme BPCE et BNP.