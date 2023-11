Apple lance Tap to Pay en France pour faire de l'iPhone un TPE

Apple a annoncé ce matin une bonne surprise pour les commerçants français : la fonctionnalité Tap to Pay de l'iPhone est enfin disponible. De quoi remplacer les terminaux de paiement (TPE) avec un simple iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité va en effet permettre à des millions de commerçants, qu’il s’agisse de petites entreprises ou de grands distributeurs, d’accepter des paiements provenant de cartes bancaires sans contact, d’Apple Pay et d’autres portefeuilles numériques en utilisant uniquement leur iPhone et l’app iOS d’un partenaire – aucun matériel supplémentaire ou terminal de paiement n’est requis.

C'est quoi Tap to Pay ?

Tap To Pay est une fonctionnalité introduite en 2022 aux États-Unis et qui transforme un iPhone récent (iPhone XS et supérieur) en un terminal de paiement. Il s'agit d'un concurrent à Square par exemple, mais aussi à tous les services proposés par les banques, qui requièrent un matériel supplémentaire pour réaliser les transactions. Avec Tap to Pay, votre iPhone suffit, avec une application d'un partenaire bancaire. La fonctionnalité a été déployé dans d'autres pays avant la France, on la retrouve notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Taïwan, en Australie, au Brésil et plus récemment en Ukraine.

Quels sont les partenaires qui proposent Tap to Pay en France ?

Le service Tap to Pay sur iPhone est disponible pour les plateformes de paiement et les développeurs d’apps en France, qui peuvent l’intégrer à leurs apps iOS et le proposer en tant qu’option de paiement à leurs clients professionnels. Le Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d’Epargne et Payplug) et les sociétés Adyen, myPOS, Revolut, SumUp, Viva Wallet et Worldline proposent d'ores et déjà Tap to Pay sur iPhone à leur clientèle professionnelle française, et ils seront bientôt rejoints par BNP Paribas, Crédit Coopératif, MarketPay, Stancer et Stripe de Square. Ce dernier est concurrent avec son système sur iPad, mais aussi partenaire donc.

Les cartes bancaires compatibles Tap to Pay

Tap to Pay sur iPhone est compatible avec les cartes bancaires sans contact des principaux réseaux de paiement, notamment Mastercard, Visa, American Express et Discover, Apple travaille avec des plateformes de paiement pour permettre la prise en charge, dans les semaines à venir, de CB (Cartes Bancaires), le schéma de paiement le plus utilisé sur le marché français, dixit la firme américaine.

La sécurité de Tap to Pay

Le respect de la vie privée est, vous vous en doutez, au coeur de la conception du nouveau système de paiement d’Apple.

Avec Tap to Pay sur iPhone, les données de paiement des clients sont protégées par la même technologie que celle qui assure la confidentialité et la sécurité d’Apple Pay. Toutes les transactions effectuées via Tap to Pay sur iPhone sont chiffrées et traitées à l’aide du Secure Element, et comme avec Apple Pay, Apple n'a aucune information sur ce qui est acheté ou sur la personne qui a effectué l'achat.

Où est déjà utilisé Tap to Pay en France ?

Pour ce premier jour, Tap to Pay sur iPhone est disponible dans tous les Apple Store de France, et en cours de déploiement dans de nombreux points de vente, notamment ceux des enseignes Christian Dior Couture, appartenant au groupe LVMH, Dyson, Rituals et Sézane. L’Addition a intégré Tap to Pay sur iPhone à son système d’encaissement utilisé par des milliers de restaurants en France. Sephora, qui appartient également au groupe LVMH, a déjà annoncé l'arrivée de Tap to Pay sur iPhone dans les semaines à venir.

Tap to Pay en video pic.twitter.com/xqWFvp9U6d — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) November 14, 2023

Jennifer Bailey, Vice President of Apple Pay and Apple Wallet d’Apple, a déclaré :

Nous sommes très enthousiastes à l’idée de proposer Tap to Pay sur iPhone aux commerçants partout en France, afin qu’ils disposent d’un moyen simple, sûr et confidentiel d’accepter des paiements sans contact en bénéficiant de la puissance, de la sécurité et de la convivialité de l’iPhone. Avec plus de 90 % des cartes bancaires en France équipées de la technologie sans contact, et l’adoption croissante des paiements sans contact, les commerçants seront en mesure d’accepter les paiements de leurs clients d’un simple geste sur leur iPhone.

Comment intégrer Tap to Pay pour les développeurs ?

Tap to Pay sur iPhone est ouvert aux partenaires de paiement et à leurs développeurs, qui peuvent l’intégrer dès maintenant à leurs kits de développement logiciel. De plus amples informations sont disponibles sur le site web Apple Developer.