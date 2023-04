Apple lance Tap to Pay sur iPhone à Taïwan

Surprise, Apple a annoncé le lancement de la fonctionnalité "Tap to Pay" sur iPhone à Taïwan, permettant aux vendeurs indépendants, aux petits commerçants et aux grandes enseignes du pays d'utiliser un téléphone Apple comme terminal de paiement. Jusqu'à présent, seul les USA y avaient droit.

Deuxième pays à accueillir Tap To Pay

Voilà qui ne devrait pas faire plaisir à la Chine, dans un contexte tendu autour de Taïwan, la plateforme mondiale des micro-puces, notamment grâce à TSMC. Introduite en février 2022, Tap To Pay permet aux iPhones compatibles d'accepter des paiements via Apple Pay, des cartes de crédit et de débit sans contact et d'autres portefeuilles numériques, en utilisant uniquement un iPhone - aucun matériel supplémentaire ou distributeur de cartes de crédit n'est nécessaire. Tap to Pay on iPhone utilise la technologie NFC pour authentifier en toute sécurité les paiements sans contact, de quoi venir embêter des acteurs comme Square, qui s'y est finalement adapté dans la foulée.

Comme l'explique le communiqué de presse, China Trust Bank et TapPay sont les premières plateformes de paiement à soutenir Tap to Pay pour leurs clients professionnels (y compris les principaux clients Taiwan Mobile et Taiwan Taxi Co). Taipei Fubon Bank ajoutera la prise en charge à sa plateforme de paiement plus tard dans l'année.



Tap to Pay sur iPhone nécessite l'iPhone XS au minimum, et fonctionne pour les clients comme n'importe quelle transaction Apple Pay normale. Les vendeurs doivent simplement ouvrir l'appli, enregistrer la vente et présenter leur iPhone à l'acheteur, qui peut alors utiliser un mode de paiement sans contact approprié.



Tap to Pay sur iPhone est disponible dans plus de 700 000 commerces supplémentaires aux États-Unis, et les Apple Stores américains ont également déployé cette fonctionnalité. Taïwan est la deuxième région à prendre en charge Tap to Pay. Tim Cook, à quand la France ?