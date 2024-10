TSMC redémarre sa production de puces pour les produits Apple à Taïwan après le séisme

Mercredi a eu lieu un terrible tremblement de terre d’une magnitude de 7,4 à Taïwan. Suite à de nombreux bâtiments qui se sont effondrés et de personnes blessés, l’expert des semi-conducteurs TSMC a été obligé de suspendre l’activité de ses usines. On vient d’apprendre aujourd’hui qu’après 48 heures sans production, TSMC vient de reprendre la production du puces pour Apple et ses autres clients.

Les usines reprennent progressivement leur activité

Suite au tremblement de terre qui a secoué Taïwan récemment, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), le leader mondial de la fabrication de semi-conducteurs, a annoncé une reprise presque complète de ses opérations dans le pays. Selon les informations relayées par Bloomberg, TSMC a réussi à restaurer plus de 80 % de ses capacités de production dès aujourd'hui. Cette nouvelle est d’autant plus rassurante que les infrastructures les plus importantes de l’entreprise n’ont subi aucun dommage majeur.

TrendForce, une firme d’analyse basée à Taïwan, a observé que les lignes de production de TSMC, spécialisées dans les puces de 3 nm à 5nm, ont retrouvé plus de 90 % de leur productivité peu après l’événement. Cette reprise rapide est une nouvelle rassurante pour Apple, aucun retard majeur dans la production des pièces essentielles n’est à prévoir.



Le séisme a eu des conséquences tragiques, causant la mort de plus de 10 personnes et blessant plus de 1 000 autres, en plus de provoquer des glissements de terrain et des coupures de courant dans plusieurs zones résidentielles et industrielles. Cet événement est le plus meurtrier que Taïwan ait connu depuis 2016, rappelant la vulnérabilité de l’île aux catastrophes naturelles en raison de sa position dans une zone sismique très active.



Source