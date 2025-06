Foxconn va fabriquer les châssis d’iPhone en Inde

Foxconn renforce encore sa présence dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Le sous-traitant taïwanais va désormais produire les châssis d’iPhone en Inde, une étape stratégique dans la délocalisation progressive de la production hors de Chine.

Foxconn renforce une nouvelle fois sa position auprès d'Apple

Foxconn, partenaire historique d’Apple, continue d’élargir son rôle dans la fabrication des iPhone. Selon les dernières informations, l’entreprise taïwanaise va commencer à produire les châssis des iPhone directement en Inde, une première pour elle dans ce pays. Cette étape de fabrication était jusqu’ici assurée exclusivement par Tata Electronics, mais Foxconn va dorénavant installer une unité de production dédiée à Oragadam, dans l’État du Tamil Nadu.

Ce mouvement confirme la volonté d’Apple de diversifier sa chaîne d’approvisionnement, en réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Chine et en renforçant ses capacités en Inde. En parallèle, il montre que Foxconn prend de plus en plus de place dans l’écosystème industriel d’Apple, en ne se contentant plus seulement de l’assemblage final, mais en intégrant progressivement la production de composants critiques comme les châssis.

Même si le châssis ne représente qu’une petite part du coût total d’un iPhone, sa fabrication marque une étape importante dans la localisation de la production. L’usine, actuellement en construction, sera voisine d’une future ligne de fabrication de modules d’écran, également prévue à Oragadam. Foxconn exploite déjà plusieurs autres sites en Inde, notamment pour l’assemblage des iPhone à Sriperumbudur et la production d’AirPods à Hyderabad.

Ce renforcement s’inscrit aussi dans un objectif plus large : doubler la production d’iPhone en Inde d’ici 2025, pour atteindre entre 25 et 30 millions d’unités. Apple prévoit même, d’ici 2026, de transférer la majorité de la production destinée au marché américain vers l’Inde. La montée en puissance de Foxconn dans ce pays devient donc un pilier central de la stratégie industrielle d’Apple, face aux tensions commerciales et à la volonté de sécuriser ses chaînes d’approvisionnement à long terme.



