Foxconn annonce la production de masse d'écrans MicroLED pour 2025

Alors qu'Apple n'a pas encore terminé la transition des écrans LCD aux écrans OLED sur sa gamme de produits, la firme a déjà la tête à la technologie microLED. Foxconn, l'assembleur privilégié de la Pomme, a annoncé son intention de lancer la production de masse d'écrans microLED d'ici la fin de l'année prochaine. Pour enfoncer le clou, la société taïwanaise a officialisé une collaboration avec Porotech, axée sur la technologie microLED pour les futurs casques AR.

La transition chez Apple

La transition d'Apple vers les technologies d'affichage a été progressive. Après une longue période exclusivement dominée par le LCD, Apple a progressivement adopté de nouvelles technologies d'affichage depuis 2015 :

En effet, l'OLED a débarqué sur l'Apple Watch en 2015, l'iPhone en 2017, puis l'iPad en 2024. Les MacBook devraient suivre en 2026.

Le rétroéclairage mini-LED pour ses écrans LCD a été introduit sur l'écran Pro Display XDR en 2019, puis sur ses iPad Pro M1 et MacBook Pro M1 en 2021

Depuis un moment, Apple travaille sur le micro-LED, qui promet des écrans plus lumineux, une précision des couleurs supérieure, une longévité et une efficacité énergétique, sans les problèmes de brûlure associés à l'OLED. Bien qu'il ait été prévu d'introduire la technologie microLED avec une Apple Watch, celle-ci a été retardée en raison de la difficulté de production. C'est le modèle Ultra qui est censé l'inaugurer.

Les plans de production de microLED de Foxconn

Foxconn, un partenaire essentiel d'Apple, a dévoilé son intention de lancer la production en série d'écrans microLED d'ici la fin de l'année 2025, en ciblant spécifiquement les applications de casques AR. En partenariat avec Porotech, la société s'appuiera sur la technologie avancée de nitrure de gallium (GaN) de ce dernier ainsi que sur les capacités de fabrication complètes de Foxconn, du traitement des plaquettes à l'assemblage de modules optiques. Cette collaboration devrait répondre à la demande croissante de micro-écrans dans les lunettes AR, dans le but de fournir des solutions hautes performances, dynamiques et légères.



Si les montres et téléphones ne sont pas explicitement cités, nul doute qu'ils seront concernés dans les prochaines années.



Quoi qu'il en soit, la ligne de production est prévue à Taichung, avec une production en série devant commencer au quatrième trimestre 2025, ce qui suggère que les premiers produits pourraient être disponibles au premier trimestre 2026. De quoi lancer un Apple Vision Pro 2 ou Apple Vision Pro 3 encore plus avancé ?