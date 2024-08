iPhone 16 : la production de masse des écrans OLED a démarré

La sortie très attendue des iPhone 16 approche à grands pas. Alors qu'Apple devrait dévoiler ses nouveaux smartphones en septembre, la production de masse des écrans OLED qui équiperont ces appareils a d'ores et déjà commencé chez Samsung Display et LG Display.

Des commandes massives d'écrans OLED pour l'iPhone 16

Selon des sources de l'industrie en Corée, Apple aurait passé commande de pas moins de 80 millions de dalles OLED à Samsung et 43 millions à LG pour ses iPhone 16. Des volumes 30% supérieurs aux estimations de ventes, qui tablent sur 90 millions d'iPhone 16 écoulés cette année.

Samsung et LG ont démarré la production initiale des écrans OLED pour l'iPhone 16 dès juin, avant d'accélérer significativement en juillet. Les deux fournisseurs historiques d'Apple seraient en bonne voie pour honorer leurs engagements. Une bonne nouvelle pour leurs résultats financiers, les livraisons d'écrans devant se matérialiser dans leurs chiffres des 3ème et 4ème trimestres.



LG Display serait particulièrement bien positionné, avec une hausse de ses livraisons de l'ordre de 10 millions d'unités comparé à l'an dernier. Le coréen dépasserait ainsi les 30% de parts de marché, au détriment de Samsung. Pour la première fois, LG assurerait ses livraisons dans les temps, sans retard. Samsung conserverait des volumes stables, mais avec une plus grande proportion d'écrans pour les coûteux iPhone 16 Pro et Pro Max (environ 60%).

Des écrans plus grands pour les iPhone 16 Pro

Côté design, les iPhone 16 devraient peu évoluer, à une exception près : des écrans plus grands pour les versions Pro. L'iPhone 16 Pro passera de 6,1 à 6,3 pouces de diagonale, et le 16 Pro Max de 6,7 à 6,9 pouces. Les iPhone 16 et 16 Plus conserveront leurs dalles de 6,1 et 6,7 pouces.

Outre leurs nouveaux écrans, les iPhone 16 devraient intégrer un bouton "Capture" dédié photo/vidéo, des puces plus véloces, un modem 5G amélioré et le WiFi 7 sur certains modèles. Réponse définitive en septembre, date présumée de leur présentation.



