Les couleurs des iPhone 16 et iPhone 16 Pro en images

Après avoir à nouveau évoqué le rose potentiel de l'iPhone 16 Pro hier, une nouvelle image publiée sur les réseaux sociaux par Sonny Dickson montre l'iPhone 16 Pro en trois couleurs, dont une nouvelle nuance de noir titane, nettement plus foncée que celle de l'iPhone 15 Pro de cette année. L'occasion aussi de découvrir les coloris de l'iPhone 16 de base

Les coloris de l'iPhone 16 Pro

Pour mémoire, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max sont disponibles en quatre couleurs actuellement :

Titane naturel (gris)

Titane bleu

Titane blanc

Titane noir

Selon toute vraisemblance, l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max seront disponibles dans des teintes similaires, sauf le bleu remplacé par le rose :

Titane naturel

Titane rose

Titane blanc

Titane noir

Cette information a été corroborée à plusieurs reprises. Même les coloris repris de l'an passé seraient modifiés, notamment un noir plus foncé et une finition plus brillante du titane autour.

L'image d'aujourd'hui de Sonny Dickson montre trois de ces options de couleur : Titane blanc, Titane naturel et Titane noir. D'après cette image, la version "Titane noir" de l'iPhone 16 Pro sera bel et bien plus foncée que celle de l'iPhone 15 Pro.

Cependant, l'image n'inclut pas la couleur rose pour l'iPhone 16 Pro. Il y a deux possibilités : soit Apple n'a pas encore finalisé le rendu de ce coloris, soit il a été abandonné. La nouvelle option Titane rose est très attendue pour l'iPhone 16 Pro, car la gamme iPhone 15 a été la première à ne pas inclure de finition or depuis l'iPhone XS en 2018.

Les coloris de l'iPhone 16 (et 16 Plus)

Concernant l'iPhone 16, et son compère, l'iPhone 16 Plus, les nouvelles teintes sont plus marquées. Une fois de plus, c'est Sonny Dickson qui nous partage un premier aperçu en conditions réelles des futurs smartphones d'Apple.

Ces nouvelles unités factices de l'iPhone 16 corroborent ce changement en montrant un appareil photo plus fin, aligné verticalement plutôt que diagonalement.

Par ailleurs, les images montrent également de nouvelles couleurs pour la gamme iPhone 16. Pour rappel, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus sont disponibles dans les coloris suivants :

Bleu

Jaune

Rose

Vert

Noir

Tout porte à croire que 'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus seront disponibles dans ces couleurs :

Bleu

rose

Blanc

Noir

Vert

Une histoire de goûts

Que pensez-vous des couleurs de l'iPhone 16 Pro présentées ? Nous les trouvons un peu chagrines. Bien qu'élégantes, elles ne respirent pas la joie. On aimerait plus de choix sur la gamme "Pro", comme celles de la gamme standard.