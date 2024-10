Voici les 7 couleurs de l'iPhone 16 Plus

L'iPhone 16 Plus serait un véritable arc-en-ciel ! Non content de reprendre les cinq coloris existants de la gamme standard de l'iPhone 15, probablement légèrement remaniés, le grand modèle standard intègrerait deux autres nuances, selon une nouvelle rumeur en provenance de Chine.

Les coloris de l'iPhone 16 Plus

Si l'iPhone 15 n'aurait pas droit à une couleur de printemps cette année, le leaker "fixed focus digital" annonce que l'iPhone 16 Plus de 6,7 pouces sera disponible dans les couleurs suivantes :

iPhone 16 Plus (2024) Bleu Rose Jaune Vert Noir Blanc Violet

L'auteur de la fuite n'a malheureusement pas fourni plus d'informations. Nous n'avons ni un aperçu des coloris, ni la liste des couleurs pour l'iPhone 16 de base. On peut présumer qu'Apple reprendra la même gamme, mais elle pourrait aussi s'en servir pour différencier les deux tailles.

Si nous avions déjà évoqué à plusieurs reprises les coloris de l'iPhone 16 Pro, il s'agit de la première rumeur que nous recevons concernant les modèles standard de l'iPhone 16.

Les coloris des iPhone 16 Pro

Si vous aviez raté les précédents épisodes, le prochain iPhone 16 Pro serait prévu en blanc titane, noir sidéral, gris naturel et rose titane. Le rose remplacerait donc le bleu et serait proche de l'or rose des modèles précédents.



Le noir serait plus foncé donc, alors que le blanc serait plus brillant et le titane naturel plus gris.



La gamme iPhone 16 devrait être annoncée à l'automne, avec un traditionnel keynote lancé par Tim Cook. On s'attend à au moins 10 nouveautés pour l'iPhone 16 Pro, et surtout le plein d'évolutions avec iOS 18. Le design devrait enfin changer et le système serait boosté à l'IA.