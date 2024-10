L'IA d'Apple dépasserait considérablement GPT-4

Des chercheurs en IA confirment que l'IA d'Apple serait encore plus puissante que GPT-4 d'OpenAI. Si l'information donne une fois de plus le sourire aux fans, il est fortement conseillé de prendre du recul pour ne pas tomber de haut cet été lorsque la marque annoncera officiellement son projet.

AppleGPT > ChatGPT

Dans deux mois, Apple va enfin dévoiler son intelligence artificielle générative. En attendant, on ne passe pas une semaine sans une rumeur ou une information au sujet d'iOS 18 et de l'implantation d'une IA qui permettrait à Apple de rattraper "son retard" sur la concurrence.



Via un article récemment publié, des chercheurs sur l'IA d'Apple affirment qu'elle sera au minimum équivalente à GPT-4 pour les tâches basiques et considérablement plus performante pour des opérations plus complexes. Siri deviendrait par la même occasion un "grand assistant vocal", ce qu'on attend de lui depuis des années. En attendant, il fonctionne à moitié sur iOS 17.4.

Afin de respecter sa charte de confidentialité, la marque aurait prévu une intégration complète directement dans l'appareil, autrement dit une utilisation sans l'aide de serveurs à distance. Une stratégie qui possède un avantage et un inconvénient. Oui, la sécurité est renforcée avec cette méthode, mais l'appareil qui stocke le modèle de langage (LLM) doit en revanche posséder la puissance nécessaire pour fonctionner correctement. Voilà pourquoi l'iPhone 16 Pro pourrait être le seul à accéder à toutes les fonctionnalités IA d'iOS 18.



Plus le temps passe et plus la pression monte pour Apple. Bien qu'elle n'y soit pour rien, même si son vice-président en joue sur 𝕏, l'attente grandissante du monde de la technologie à son égard ne fait qu'accentuer la pression générale. Apple est capable de faire son propre GPT-4, mais sera-t-elle en faire plus ? Réponse le 10 juin à la WWDC.