Apple considère désormais l'iPhone X, le HomePod 1 et les AirPods 1 comme "vintage"

Comme ses concurrents, Apple n'a pas d'autres choix que d'avancer au niveau de son SAV et pour cela, l'entreprise procède à l'exclusion d'anciens appareils dans la prise en charge. Cela se produit en général quand les pièces de remplacements deviennent rares et quand le produit atteint une certaine date après son lancement. Apple a ajouté aujourd'hui 3 anciens produits à sa liste vintage, c'est une page qui se tourne !

Si l'un de ces trois appareils tombe en panne, vous ne pourrez plus demander une réparation auprès d'Apple

Apple a apporté plusieurs changements à sa liste de produits vintage et obsolètes, dont un concernant l'iPhone X, le premier iPhone avec le Face ID et le design sans les grosses bordures. De l'autre côté, Apple annonce également considérer comme "vintage" la toute première génération d'AirPods lancé le 7 septembre 2016 et le HomePod de première génération disponible depuis le 5 juin 2017.

Comme vous pouvez le remarquer, il n'y a aucun abus de la part d'Apple, car l'iPhone X et le HomePod ont quand même sept ans et demi d'existence et les AirPods 1 ont huit ans et demi. Apple a poussé à son maximum la prise en charge de ces appareils auprès de son service technique et dans ses Apple Store.

Une explication plus en détail sur un produit considéré comme "vintage"

Apple estime qu'un produit est millésimé lorsque cinq ans se sont écoulés depuis sa dernière mise en vente. Par exemple, Apple a abandonné l'Apple Watch Série 1 en septembre 2018 après avoir introduit l'Apple Watch Series 4, de sorte que la barre des cinq ans est maintenant atteinte. Les produits vintage ne sont plus garantis pour être éligibles aux réparations dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple, le service étant soumis à la disponibilité des pièces.