Le MacBook Pro 2017 avec Touch Bar est désormais vintage pour Apple

Apple a ajouté aujourd'hui les modèles 2017 des MacBook Pro 13 pouces et 15 pouces avec la Touch Bar à sa liste de produits vintage dans le monde entier. C'est l'étape qui précède le classement dans la catégorie "obsolète" et marquant ainsi la fin de la prise en charge.

Adieu MacBook Pro 2017

Apple classe un appareil comme vintage cinq ans après sa dernière distribution à la vente. Les produits vintage ne sont plus garantis pour être éligibles aux réparations dans les Apple Stores et chez les fournisseurs de services agréés Apple, le service étant soumis à la disponibilité des pièces.



Apple a également ajouté le modèle 2015 du MacBook Pro 15 pouces sans la Touch Bar à la liste des produits vintage. Ce modèle est resté commercialisé jusqu'en 2018.



Les premiers MacBook Pro dotés de la Touch Bar ont été commercialisés en octobre 2016 dans le cadre d'une refonte complète de l’ordinateur. Les autres nouveautés comprenaient un châssis plus fin et plus léger, le clavier papillon tant décrié par la suite, un bouton Touch ID, un trackpad plus grand et la suppression de tous les ports, à l'exception des ports Thunderbolt et d'une prise casque.



Apple a retiré la Touch Bar des derniers modèles MacBook Pro de 14 et 16 pouces en 2021, mais elle est toujours disponible sur le MacBook Pro de 13 pouces, même le nouveau modèle avec puce M2.

La prochaine mise à jour macOS Sonoma est compatible avec les modèles de MacBook Pro de 2018 et plus récents. Les ordinateurs du jour ne sont donc plus supportés par macOS.