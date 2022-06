Le MacBook Pro M2 de 13 pouces est disponible à la commande

Le premier appareil équipé de la puce M2 est arrivé, le nouveau MacBook Pro 2022 de 13 pouces. Annoncé lors de la WWDC 22, il n'offre pas la refonte du design du nouveau MacBook Air M2 présenté à ses côtés, mais intègre le tout dernier processeur maison, tout en conservant sa Touch Bar. Si le MacBook Air 2022 n'a pas encore de date de sortie, Apple vient de lancer les précommandes du MacBook Pro 2022 de 13 pouces en ce vendredi 17 juin à partir de 1599 € et jusqu'à 2979 €.

Les caractéristiques du MacBook Pro M2

Si vous avez raté la conférence du 6 juin, le MacBook Pro 13 pouces version 2022 est donc alimenté par la nouvelle puce M2, qui marque la première évolution majeure des processeurs Apple Silicon. Pour se démarquer de la M1 qui avait déjà épaté la galerie fin 2020, la M2 offre jusqu'à 24 Go de RAM unifiée 50% plus rapide (contre 16), 8 coeurs CPU nouvelle génération, 10 coeurs GPU (contre 8) pour des performances en hausse de près de 40% en jeux ou édition d'images haute résolution. Le nouveau MacBook Pro 2022 est donc bien plus véloce, tout en maintenant une autonomie record de 20 heures et en conservant sa Touch Bar dynamique.



Les monteurs vidéos, retoucheurs d'images haute résolution et joueurs réguliers préféreront s'offrir un MacBook Pro M2 plutôt qu'un MacBook Air M2 à cause du système de refroidissement actif dont dispose le "Pro". Cela permet d'avoir de maintenir des performances sur la durée sans faire chauffer l'ordinateur. Vous pouvez par exemple lire jusqu'à 11 flux de vidéo ProRes 4K et jusqu'à deux flux de vidéo ProRes 8K en même temps. Sans oublier l'écran sans encoche et compatible avec la gamme de couleurs P3 qui offre une précision graphique accrue.



Le MacBook Pro M2 est livré avec macOS Monterey et ses 180 nouveautés (FaceTime amélioré, Spatial Audio, SharePlay, Live Text, etc). Bien sûr, les clients pourront profiter de macOS Ventura à l'automne qui tirera pleinement parti de M2, en proposant de nouvelles fonctionnalités, dont Stage Manager, de nouvelles capacités puissantes avec l'iPhone en webcam, et l'arrivée de Handoff dans FaceTime. macOS Ventura comprend également d'importantes mises à jour de Safari, Mail, Messages, Spotlight, ...

Acheter le MacBook Pro M2

Le vendredi 17 juin, à 5 heures PDT, le MacBook Pro 13 pouces mis à jour avec M2 sera disponible pour les clients qui le commanderont sur apple.com, l'application Apple Store et auprès des revendeurs agréés Apple, et commencera à être livré aux clients du monde entier le vendredi 24 juin.

Si vous voulez être livré rapidement, n'attendez pas et commandez le MacBook Pro M2 dès maintenant. Les délais pour les nouveaux produits Apple s'allongent très rapidement, et encore plus depuis la pénurie de composants.



Le MBA M2 est vendu avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD par défaut :

Sur Amazon à partir de 1599 €

Sur la Fnac à partir de 1599 €

Sur Darty à partir de 1599 €

Sur Apple à partir de 1599 €

Voici toutes les configurations possibles :

8 Go / 256 Go à 1599 €

8 Go / 512 Go à 1829 €

8 Go / 1 To à 2059 €

8 Go / 2 To à 2519 €

16 Go / 256 Go à 1829 €

16 Go / 512 Go à 2059 €

16 Go / 1 To à 2289 €

16 Go / 2 To à 2749 €

24 Go / 256 Go à 2059 €

24 Go / 512 Go à 2289 €

24 Go / 1 To à 2519 €

24 Go / 2 To à 2979 €

