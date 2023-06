Apple planche déjà sur les MacBook Air M3 en 13 et 15 pouces

À peine le MacBook Air 15 pouces équipé de la puce M2 lancé, Mark Gurman de Bloomberg explique qu'Apple travaille déjà sur des modèles de MacBook Air de 13 et 15 pouces dotés de la puce M3. Dans son article dominical 'Power On", Gurman a indiqué que ces ordinateurs portables mis à jour devraient être commercialisés en 2024. L'entreprise renouvelle généralement ses modèles "Air" tous les dix-huit mois depuis un certain temps.

L'histoire des MacBook Air M2

Le MacBook Air M2 de 13 pouces a été annoncé en juin 2022, tandis que le modèle de 15 pouces a été présenté lundi, en même temps que les Mac Pro et Mac Studio M2 Ultra, ainsi qu'iOS 17 et autre Vision Pro. Les deux modèles sont actuellement équipés de la puce M2 fabriquée selon le procédé de 5 nm de TSMC. La puce M3, quant à elle, devrait être fabriquée selon le procédé 3 nm, ce qui entraînera des améliorations significatives en termes de performances et d'efficacité énergétique. On parle de 30 à 40 % de gains au global, ce qui est loin d'être négligeable. Gurman a mentionné que la puce M3 devrait avoir un nombre de cœurs de CPU et de GPU que la puce M2.

Différences entre le 13 el le 15 pouces

Le MacBook Air de 15 pouces, proposé à partir de 1 599 euros, se distingue principalement du modèle de 13 pouces par son écran plus grand et ses six haut-parleurs au lieu de quatre. Apple affirme que les deux ordinateurs portables offrent la même autonomie et partagent un design général similaire.

Les autres Mac M3

Gurman a également réaffirmé que de nouveaux modèles d'iMac et de MacBook Pro de 13 pouces équipés de la puce M3 étaient en cours de développement. Il prévoit le lancement du nouvel iMac au début de l'année prochaine, avec un design similaire à celui du modèle actuel de 2020, qui est actuellement propulsé par la puce M1.



En outre, rappelons que le MacBook Air de 15 pouces est disponible à la commande et sera lancé officiellement ce mardi.