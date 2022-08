Apple a du mal avec les stocks de MacBook Air M2

Près d'un mois après son lancement, la demande pour le nouveau MacBook Air M2 continue d'être élevée, ou en tout cas l'offre n'est toujours pas suffisante. En configuration de base, les clients doivent attendre jusqu'à trois semaines en commandant sur la boutique en ligne d'Apple. En revanche chez certains revendeurs, il est possible d'être livré sous 24 ou 48 heures.

Un peu d'attente pour le Air M2

En France, Apple indique que le MacBook Air sera livré en deux à trois semaines pour le modèle de base avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. D'autres configurations avec des options de stockage et de mémoire différentes sont listées comme devant être expédiées dans une à deux semaines. Mais elles sont évidemment plus chères.

Si attendre quelques semaines n'a jamais tué personne, Apple organise actuellement une promotion de rentrée scolaire pour les étudiants qui se préparent à suivre des cours cet automne. Le nouveau MacBook Air constitue un achat intéressant pour les étudiants grâce à son design léger et fin, à l'autonomie de la batterie et aux performances offertes par la puce M2. Encore faut-il pouvoir l'avoir à temps.



Apple a été confronté à une chaîne d'approvisionnement limitée ces derniers mois, mais la situation semble se détendre. En dehors de la longue attente pour le nouveau MacBook Air, la plupart des autres Mac de la gamme d'Apple restent disponibles à l'expédition sans délai de plusieurs semaines.



Le Mac Studio haut de gamme et l'iMac 24 pouces avec la puce M1 sont les deux exceptions. Le Mac Studio est listé avec des estimations d'expédition bien au-delà d'un mois, et les clients à la recherche d'un iMac sont confrontés à un délai de trois à quatre semaines, selon la boutique Apple au moment de la rédaction.



Au cours du troisième trimestre de l'année, l'activité Mac d'Apple a subi de fortes contraintes. Le PDG de la société, Tim Cook, a déclaré que l'offre de Mac était si faible pour le trimestre qu'il était difficile d'évaluer la demande réelle pour les derniers ordinateurs d'Apple. Bref, si vous voulez un MacBook Air M2 rapidement, foncez sur Amazon avec une jolie promotion.