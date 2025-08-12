macOS 26 bêta 6 affiche un MacBook Air sans encoche (indice ?)

Une observation surprenante dans la dernière version bêta de macOS 26 fait parler la communauté Apple. La vidéo d'accueil du système Tahoe montre un MacBook Air sans l'encoche habituelle, soulevant des interrogations sur les futurs designs de la gamme portable d'Apple.

Un détail qui n'échappe pas aux observateurs

C'est un utilisateur attentif sur X qui a remarqué cette anomalie dans la vidéo de présentation de macOS 26. L'animation d'accueil, qui se lance après la mise à jour vers le nouveau système, présente un MacBook Air avec un écran parfaitement rectangulaire, sans la fameuse encoche qui abrite la caméra FaceTime depuis 2021.

Cette observation a été confirmée par les captures d'écran de la version bêta 6 de macOS 26, où le même phénomène apparaît de manière cohérente dans les visuels promotionnels du système. Apple a donc délibérément choisi de représenter ses MacBook sans cette caractéristique pourtant emblématique de ses dernières générations. De notre côté, la vidéo de présentation ne s'est pas affichée au redémarrage des Mac.

Une explication technique plutôt qu'un indice

Avant de s'emballer sur de potentiels nouveaux MacBook sans encoche, la réalité semble plus prosaïque. L'analyse du fichier vidéo révèle qu'il a été créé avec Adobe After Effects, ce qui suggère une approche par calques pour le montage. La technique la plus probable consiste à superposer le contenu affiché à l'écran par-dessus l'image du MacBook, masquant ainsi naturellement l'encoche.

Cette approche permettrait à Apple de créer des visuels plus épurés pour ses communications, sans que cela reflète nécessairement les produits réels. D'ailleurs, les rumeurs concernant la disparition de l'encoche sur les MacBook Pro évoquent plutôt une échéance vers 2027, et rien n'indique pour l'instant qu'Apple travaille sur cette modification pour les MacBook Air

Des choix esthétiques qui interrogent

Cette décision d'Apple de représenter ses MacBook sans encoche dans ses supports promotionnels soulève néanmoins des questions intéressantes. Cela pourrait indiquer que la firme considère cette caractéristique comme un compromis plutôt qu'un atout design, même si elle reste nécessaire techniquement pour intégrer la caméra dans un écran aussi fin.

Il faudra probablement attendre la prochaine version bêta de macOS 26 pour voir si Apple corrige cette représentation ou maintient ce choix esthétique. En attendant, cette anecdote rappelle à quel point chaque détail des communications d'Apple est scruté par sa communauté d'utilisateurs passionnés, sans pour autant que cela donne des indices sur les futurs produits de la marque.