La bêta 9 pour iOS 26, macOS 26, watchOS 26, visionOS 26, tvOS 26

À une semaine du keynote des iPhone 17, Apple lance la bêta 9 des futures mises à jour majeures que sont iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26, probablement suivie de la bêta 5 publique.



Comme expliqué le jour de la WWDC 25 via notre tutoriel, les développeurs enregistrés peuvent télécharger ces bêtas via l’application Réglages sur leurs appareils.

Une nouvelle bêta pour toutes les plateformes

Les prochaines mises à jour annuelles d'Apple intègrent les nouveautés dévoilées lors du keynote du 9 juin 2025, avec un design désormais unifié nommé "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, de nombreuses nouveautés, ainsi que divers correctifs, allant des patches de sécurité à l'élimination des bugs et des plantages. Nous actualiserons l'article en mettant en avant les principaux changements repérés.



Pour mémoire, voici les points marquants annoncés par Apple pour sa cuvée "26" :

iOS 26 : Interface Liquid Glass, Siri amélioré par Apple Intelligence, filtrage d'appels, hub de jeux, et widgets repositionnés en bas de l'écran verrouillé pour une meilleure ergonomie.

iPadOS 26 : Interface Liquid Glass, gestion des fenêtres inspirée de macOS, application Fichiers optimisée, mode bureau via USB-C, et multitâche amélioré avec exports en arrière-plan.

macOS 26 (Tahoe) : Interface Liquid Glass avec menus transparents, Spotlight boosté par Apple Intelligence, automatisation avancée via Raccourcis, hub de jeux, thèmes personnalisables, et nouvelle icône Macintosh HD.

watchOS 26 : Interface Liquid Glass, coach vocal Workout Buddy, application Notes intégrée, rejet des notifications par geste, et playlists sportives adaptatives.

visionOS 26 : Interface Liquid Glass avec widgets, gestion des appels iPhone, partage collaboratif, compatibilité PS VR2, et Apple Intelligence en français pour des interactions fluides.

tvOS 26 : Interface Liquid Glass translucide, profils configurés automatiquement via iPhone, hub de jeux, support Thread 1.4 pour la domotique, et audio passthrough pour un son optimal.

iOS 26 / iPadOS 26 : les nouveautés de la bêta

Après la bêta 8 impeccable, dont on pensait qu'elle serait la dernière avant la version finale, sur iOS 26 pour iPhone et iPadOS 26 pour iPad, les changements de la bêta 9 sont les suivants :

Article en cours.

macOS 26 Tahoe : les nouveautés de la bêta

Sur macOS 26 Tahoe pour Mac, les changements de la bêta 9 de macOS sont les suivants :

Article en cours.

watchOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur watchOS 26 pour Apple Watch, les changements de la bêta 9 de watchOS sont les suivants :

Article en cours.

visionOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur visionOS 26 pour le Vision Pro, les changements de la bêta 9 de visionOS sont les suivants :

Article en cours.

tvOS 26 : les nouveautés de la bêta

Sur tvOS 26 pour Apple TV, les changements de la bêta 9 de tvOS sont les suivants :

Article en cours.

Ces bêtas sont toujours réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques arrivent quelques jours plus tard en général, avec un lancement complet pour le public en septembre. On met une pièce sur le 15 septembre pour la version finale.