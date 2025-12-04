Pourquoi les appels masqués vont se multiplier en France en 2026

Votre iPhone va bientôt afficher plus d'appels masqués qu'à l'ordinaire. Pas de panique, ce n'est pas un bug iOS mais une mesure de sécurité mise en place par l'Arcep pour vous protéger des arnaqueurs. À partir du 1er janvier 2026, les règles du jeu changent pour mieux repérer les numéros suspects.

Le spoofing dans le viseur de l'Arcep

Le spoofing, cette technique qui permet aux escrocs d'usurper des numéros français pour vous appeler depuis l'étranger, devient un fléau majeur. Près de 18 000 signalements ont été enregistrés par l'Arcep depuis janvier 2025 via sa plateforme "J'alerte l'Arcep". Le scénario est rodé : votre iPhone affiche un 06 ou 07 français, vous décrochez en confiance, et vous tombez sur une arnaque au faux conseiller bancaire.

Le problème vient du fonctionnement même des réseaux. Quand un appel arrive depuis l'étranger, il transite par des passerelles qui ne vérifient pas toujours l'origine réelle du numéro. Les opérateurs ont bien mis en place un mécanisme d'authentification (MAN), mais il montre ses limites avec l'itinérance : impossible de distinguer un touriste français appelant depuis Berlin d'un arnaqueur opérant depuis l'étranger.

Un changement de philosophie sur iOS et Android

La nouveauté ? Dès qu'un appel provient de l'étranger avec un numéro en 06 ou 07 et que son authenticité ne peut être vérifiée, il s'affichera désormais en "Numéro masqué" sur l'écran de votre iPhone. Le sens de cette mention évolue donc : ce ne sera plus seulement quelqu'un qui veut cacher son identité, mais aussi le signal d'un appel potentiellement louche.

Cette stratégie s'appuie sur un réflexe bien ancré chez les utilisateurs d'iPhone et autres smartphones : on décroche beaucoup moins facilement sur un numéro masqué. Apple permet d'ailleurs de filtrer ces appels via les réglages iOS, une fonctionnalité que beaucoup pourraient activer davantage. Résultat attendu : les campagnes frauduleuses devraient perdre en efficacité.

Selon l'Arcep, 80% des appels légitimes en itinérance seront correctement authentifiés d'ici fin 2025. Pour les 20% restants, le principe de précaution primera : appel masqué par défaut, même si légitime. Un petit désagrément temporaire pour mieux vous protéger des véritables menaces.