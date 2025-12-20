Apple ne signe plus iOS 26.1 sur ses serveurs, downgrade impossible

Apple a officiellement arrêté la signature d’iOS 26.1. Cela signifie que les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus rétrograder vers cette version du système via Finder sur macOS ou via l’application « Appareils Apple » sur Windows. Désormais, iOS 26.2 est devenu la version la plus ancienne encore signée par Apple, et la première bêta d’iOS 26.3 est déjà disponible pour les développeurs ainsi que pour les testeurs bêta publics.

Pourquoi Apple arrête de signer les anciennes versions ?

Cette décision est une pratique habituelle chez Apple, mais elle revêt une importance particulière pour plusieurs raisons. D’un point de vue sécurité, arrêter la signature des anciennes versions permet d’inciter (voire d’obliger) les utilisateurs à passer à la version la plus récente, qui intègre des correctifs essentiels pour combler des failles de sécurité potentiellement exploitées par des malwares, des pirates ou d’autres menaces. Les versions plus anciennes, comme iOS 26.1, peuvent en effet présenter des vulnérabilités non corrigées qui exposent votre appareil à des risques tels que le vol de données ou l’accès non autorisé.

En outre, cette politique joue un rôle clé dans la prévention du jailbreak. Le jailbreak, qui permet de contourner les restrictions d’Apple pour installer des modifications personnalisées, repose souvent sur l’exploitation de failles présentes dans les anciennes versions d’iOS. En bloquant le downgrade, Apple rend beaucoup plus difficile le retour à une version vulnérable, ce qui limite la propagation des jailbreaks et renforce le contrôle sur l’écosystème, réduisant ainsi les risques liés à des tweaks instables ou malveillants.



Au-delà de la sécurité et de la lutte contre le jailbreak, cela garantit une meilleure compatibilité avec les nouvelles applications, services et fonctionnalités matérielles, tout en offrant aux développeurs une base d’utilisateurs plus uniforme.

Les nouveautés d’iOS 26.2

iOS 26.2, sorti la semaine dernière, apporte notamment un nouveau curseur Liquid Glass pour personnaliser l’horloge de l’écran verrouillé, la prise en charge des paroles hors ligne dans Apple Music, ainsi que diverses autres améliorations qui renforcent la stabilité et l’expérience utilisateur. Si vous êtes encore sur une version plus ancienne, il est fortement recommandé de mettre à jour rapidement pour bénéficier de ces avancées et rester protégé.