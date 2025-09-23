Apple cesse de signer iOS 18.6.2, downgrade impossible depuis iOS 26

Apple a arrêté de signer iOS 18.6.2, empêchant les utilisateurs ayant mis à jour vers iOS 26 de revenir à une version d'iOS 18. iOS 26 a été publié il y a une semaine, ce qui n'a pas laissé beaucoup de marge aux clients, malgré quelques couacs comme des problèmes de cartes SIM et de réseau.

Une habitude d'Apple

La signature fait référence au processus de vérification côté serveur d'Apple, qui garantit que seules les versions approuvées d'iOS peuvent être activées sur un iPhone, après installation du firmware. Une fois qu'un logiciel n'est plus signé, les utilisateurs ne peuvent plus allé au bout du processus avec des versions plus anciennes, potentiellement moins sécurisées, d'iOS.

Pour l'heure, Apple n'oblige pas les utilisateurs à passer à iOS 26, il est donc possible de rester sur iOS 18. Cependant, une fois qu'un appareil est mis à jour vers iOS 26, il n'est plus possible de rétrograder (downgrade).



Apple a également cessé de signer iPadOS 18.6.2 et tvOS 18.6, supprimant les options de rétrogradation pour les iPads et les Apple TVs.



Rappelons qu'outre la sécurité des clients, cette habitude d'Apple avait aussi pour conséquence de bloquer le jailbreak qui, autrefois, s'appuyait sur les failles d'iOS pour permettre d'avoir un accès total à l'iPhone et ainsi installer des tweaks. L'idée était de personnaliser le système, chose qu'Apple propose désormais en natif avec les icônes teintées, les widgets, le lockscreen flexible, le mode sombre et plus encore. L'intérêt du jailbreak a fondu comme neige au soleil.