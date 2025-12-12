iOS 26.4, 27 et 28 : une fuite dévoile la feuille de route d'Apple

Une fuite majeure dévoile la feuille de route d'Apple pour ses prochaines versions d'iOS. Filipe Espósito de Macworld a pu analyser une build interne d'iOS 26 jamais destinée au public, révélant des fonctionnalités prévues jusqu'en 2028. Ces découvertes donnent un aperçu rare des priorités d'Apple pour les années à venir, entre intelligence artificielle, santé connectée et perfectionnement de l'écosystème.

iOS 26.4 concentre les nouveautés du printemps 2026

C'est la version printanière d'iOS 26 qui concentre l'essentiel des leaks. Siri avec Apple Intelligence arrive enfin dans sa version aboutie, capable de conversations naturelles grâce à l'intégration d'un modèle de langage basé sur Google Gemini. Un revirement stratégique pour Apple, habituellement réticent à s'appuyer sur des technologies externes pour ses services phares.

L'application Santé connaîtra également une refonte complète de son interface avec une nouvelle organisation des catégories et un suivi simplifié des métriques. Cette évolution coïncide avec les rumeurs persistantes d'un abonnement "Health+" incluant un assistant IA pour analyser les données de santé.

Autres ajouts notables : l'auto-remplissage des cartes bancaires stockées dans iCloud Keychain fonctionnera désormais dans les applications tierces, pas seulement Safari. Freeform gagne enfin un système de dossiers pour organiser les tableaux, signe qu'Apple transforme progressivement cet outil en véritable alternative de productivité. L'application Apple TV pourrait aussi proposer un "tier Sports", probablement un abonnement premium pour les contenus sportifs, un domaine où la firme investit massivement.



La sécurité se renforce avec un nouveau système de validation vérifiant l'intégrité de l'appareil avant toute connexion à l'identifiant Apple et iCloud. Une mesure qui pourrait empêcher l'accès aux services pour les appareils jailbreakés. Enfin, les AirPods Pro 3 profiteraient de leur puce U2 pour une localisation extérieure ultra-précise via Localiser.

Premiers indices sur iOS 27 et 28

Les versions plus lointaines se dessinent aussi dans le code. iOS 27 améliorerait les collections de l'application Photos et introduirait un nouveau système d'appairage pour les AirPods, probablement plus rapide sous le capot même si l'actuel fonctionne déjà remarquablement bien.

Pour iOS 28, prévu pour 2028, Apple planifie de nouvelles métriques pour le suivi du sommeil avec l'Apple Watch, dont le temps passé au lit avec des chiffres plus précis. L'app Santé ferait également ses débuts sur Mac avec macOS 28, élargissant ainsi l'écosystème de suivi bien-être d'Apple.

Ces découvertes rappellent que le développement logiciel chez Apple s'étale sur plusieurs années. Si ces fonctionnalités ne sont pas garanties — les priorités peuvent changer — elles montrent une direction claire : renforcement de l'IA, expansion des services santé, et amélioration continue de l'intégration entre appareils.