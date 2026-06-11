La compatibilité d'iPadOS 27 a été modifiée par Apple

Apple a commis un petit couac technique lors du lancement de la première bêta développeur d’iPadOS 27. Pendant quelques heures, le site des développeurs proposait des liens de restauration (IPSW) pour des modèles d’iPad Pro qui ne sont pourtant pas officiellement compatibles avec la mise à jour. C'est en réalité le deuxième accroc, après la compatibilité de l'Apple Watch 9 ajoutée a posteriori.

Les modèles d'iPad concernés

Les fichiers de firmware pour iPad listés par erreur étaient :

iPad Pro 11 pouces (1re et 2e générations)

iPad Pro 12,9 pouces (3e et 4e générations)

Ces modèles ne figurent pas dans la liste officielle de compatibilité publiée par Apple, qui commence avec :

iPad Pro M4 et ultérieurs

iPad Pro 11 pouces (2e génération et +)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et +)

Que s’est-il passé ? Selon toute vraisemblance, il s’agirait très probablement d’une erreur de regroupement. Apple avait l’habitude de regrouper plusieurs générations d’iPad Pro dans les mêmes fichiers de restauration dans les versions précédentes. Ce regroupement aurait été conservé par inadvertance dans la bêta d’iPadOS 27.



Apple a rapidement retiré ces liens du site développeur, et une tentative d’installation sur un iPad Pro 12,9" 3e génération a échoué, confirmant qu’ils ne sont effectivement pas supportés.

Rappel de la compatibilité officielle iPadOS 27

iPad Pro (M4 et ultérieurs)

iPad Pro 11" (2e génération et +)

iPad Pro 12,9" (4e génération et +)

iPad Air (M2 et +)

iPad (10e génération et +)

iPad mini (A17 Pro et 6e génération)

Conclusion : Il s’agit très certainement d’une simple erreur technique et non d’un élargissement surprise de la compatibilité. Les anciens iPad Pro (2018-2020) resteront bloqués sur iPadOS 26.



Votre iPad Pro est-il encore compatible avec iPadOS 27 ?