Bêta 2 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

Apple reprend son rythme de croisière en rendant disponible la deuxième bêta auprès des développeurs pour ses différents systèmes que sont iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.



Pour mémoire, Apple a placé Siri AI, Apple Intelligence et l'évolution du design Liquid Glass (plus lisible) au cœur des mises à jour.



Comme d’habitude, les développeurs enregistrés au programme Apple Developer peuvent les télécharger directement depuis l’application Réglages sur leurs appareils compatibles. Si vous êtes intéressés, voyez comment installer iOS 27 bêta.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote WWDC 26, avec toujours un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, mais plus lisible et personnalisable. Mais surtout, Apple a lancé Siri AI (non disponible en Europe), boosté par Apple Intelligence et de nombreuses petites évolutions pour le quotidien comme des fonctions pratiques, ainsi qu'un gain substantiel de performances. Apple parle de 30 à 80 % de vélocité en plus dans les actions de tous les jours comme ouvrir une app ou prendre une photo.

Les nouveautés de la bêta 2

Pour cette nouvelle bêta, vous retrouverez ci-dessous les nouveautés dénichées sur chaque plateforme.

iOS 27 bêta 2 (build 24A5370h)

La bêta 2 introduit « Écrire avec Siri », qui remplace les « Outils d'écriture » ​​intégrés à iOS 18.

Lors de la saisie de texte, le clavier propose désormais à l'utilisateur d'utiliser Siri. Il est ainsi possible de demander à Siri, en langage naturel, de générer du texte, de relire un texte existant, de le réécrire dans un autre style, et bien plus encore.

Lors de la saisie de texte, le clavier propose désormais à l'utilisateur d'utiliser Siri. Il est ainsi possible de demander à Siri, en langage naturel, de générer du texte, de relire un texte existant, de le réécrire dans un autre style, et bien plus encore. Article en cours...

Un maximum de nouveautés

Comme chaque année, parcourez notre site / app pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27.



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet 2026 selon Apple, avec un lancement complet pour le public en septembre. Les nouveaux logiciels accompagneront alors l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra, le premier pliable de la marque.