Bêta 2 pour iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

  • auteurMedhi Naït Mazi
  • Il y a 1 heure (Màj À l'instant)
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icon sdk ios 27Apple reprend son rythme de croisière en rendant disponible la deuxième bêta auprès des développeurs pour ses différents systèmes que sont iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.

Pour mémoire, Apple a placé Siri AI, Apple Intelligence et l'évolution du design Liquid Glass (plus lisible) au cœur des mises à jour.

Comme d’habitude, les développeurs enregistrés au programme Apple Developer peuvent les télécharger directement depuis l’application Réglages sur leurs appareils compatibles. Si vous êtes intéressés, voyez comment installer iOS 27 bêta.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote WWDC 26, avec toujours un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, mais plus lisible et personnalisable. Mais surtout, Apple a lancé Siri AI (non disponible en Europe), boosté par Apple Intelligence et de nombreuses petites évolutions pour le quotidien comme des fonctions pratiques, ainsi qu'un gain substantiel de performances. Apple parle de 30 à 80 % de vélocité en plus dans les actions de tous les jours comme ouvrir une app ou prendre une photo.

beta 2 apple appareils ios 27 iphone mac ipad vision apple tv

Les nouveautés de la bêta 2

Pour cette nouvelle bêta, vous retrouverez ci-dessous les nouveautés dénichées sur chaque plateforme.

iOS 27 bêta 2 (build 24A5370h)

  • La bêta 2 introduit « Écrire avec Siri », qui remplace les « Outils d'écriture » ​​intégrés à iOS 18.
    Lors de la saisie de texte, le clavier propose désormais à l'utilisateur d'utiliser Siri. Il est ainsi possible de demander à Siri, en langage naturel, de générer du texte, de relire un texte existant, de le réécrire dans un autre style, et bien plus encore.
  • Article en cours...

Un maximum de nouveautés

Comme chaque année, parcourez notre site / app pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27.

Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet 2026 selon Apple, avec un lancement complet pour le public en septembre. Les nouveaux logiciels accompagneront alors l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra, le premier pliable de la marque.

15 réactions

Martiallus - iPhone

@Yves marie
Aucuns bug ? Et c est vraiment plus fluide que iOS26 ?

22/06/2026 à 20h20

Yves marie - iPhone premium

Par contre moi j’ai pas l’OS pour mon Apple Watch c’est bizarre d’habitude c’est en même temps

22/06/2026 à 20h14

vincedes3 - iPhone

@GuiJacq
Tu peux check via l’app console sur mac, tu click sur ton device, dans view en haut tu actives « debug data » je crois
Dans la recherche « Spotlight indexing »
Tu fais play, tu ouvres les réglages et tu verras combien de % terminé.
Installé jour 1, 1To de stockage dont ~200go libre et je suis à 91% d’indexation.
Je viens d’installer la bêta 2 on verra bien!

22/06/2026 à 19h55

Chocolatine - iPhone

Non il y a aucune erreur, il y a bien la bêta 2, iOS 27

22/06/2026 à 19h47

GuiJacq - iPhone premium

On va voir si ça va forcer la fin de la mise à jour de l’index ! 👍

22/06/2026 à 19h36

Yves marie - iPhone premium

Je télécharge on verra la première bêta pour ma part n’a eu aucun soucis à part les 72 h d’indexation mdr

22/06/2026 à 19h35

Leval - iPhone premium

J’ai bien la bêta ! Tout va bien !

22/06/2026 à 19h28

Tumero - iPhone premium

Cédric c’est le mauvais article…

22/06/2026 à 19h13

Chiscot - iPhone

Bonsoir à tous, moi c’est en train de le faire sur Apple TV

22/06/2026 à 19h13

Like - iPhone premium

Je pense à une erreur aussi car personne n’en parle de la bêta 2

15/06/2026 à 20h21

Seb69 - iPhone premium

Non c’est iOS 26.6 bêta 2. Pas iOS 27

15/06/2026 à 20h21

Jayalilo - iPhone premium

C’est faux pas aussitôt

15/06/2026 à 20h21

Matzy - iPhone premium

Il n’y a rien. Vs vs êtes trompés les gars.

15/06/2026 à 20h21

Clemdu63 - iPhone

mdrrr non jamais la semaine d’après il doit y avoir une erreur

15/06/2026 à 20h20

mdr68 - iPhone premium

Vous vous êtes gourre mdrrr

15/06/2026 à 20h20

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