Apple supprime AirPort Utility de l’App Store avec iOS 27

Apple va retirer l’application AirPort Utility de l’App Store dans un avenir proche. C’est ce que révèlent les notes de version de la bêta 2 d’iOS 27. Voyons ce que cela signifie pour les clients.

Fin de support pour l’application historique

L’application n’est plus pleinement prise en charge sur iOS 27. Apple prévient même qu’elle n’est pas garantie de fonctionner.

Elle ne sera plus disponible en téléchargement pour les nouveaux utilisateurs.

Si vous l’avez déjà téléchargée auparavant, vous pourrez toujours la re-télécharger.

Sur iOS 27 et versions ultérieures, son fonctionnement n’est pas assuré.

La même mesure est prévue sur macOS Golden Gate : l’application ne sera plus installée par défaut sur les nouvelles installations, mais restera utilisable pour ceux qui l’ont déjà.

À quoi servait AirPort Utility ?

Cette application permettait de gérer les anciennes bornes AirPort (AirPort Extreme, AirPort Express, AirPort Time Capsule). Apple avait arrêté la commercialisation de ces routeurs en 2018, mais continuait à les supporter via l’application.

Avec macOS Golden Gate, Apple supprime également le support d’AFP, ce qui rendra la fonction Time Machine incompatible avec les AirPort Time Capsule.

Fin d’une époque

En supprimant progressivement AirPort Utility et le support des anciens produits, Apple tire clairement un trait sur cette gamme. Les utilisateurs qui conservent encore ces appareils historiques ne devraient plus compter sur des mises à jour futures.

C’est la fin d’une ère pour les fans des produits réseau Apple.

Vous avez encore une borne AirPort en service ?

Télécharger l'app gratuite AirPort Utility