X a entièrement reconstruit son application Android, les nouveautés arriveront avant iOS

Grosse nouvelle pour les utilisateurs d’Android : X (anciennement Twitter) a terminé une refonte complète de son application mobile Android. Un projet titanesque qui a duré plus d’un an et qui figure parmi les plus gros chantiers techniques de l’histoire de l’entreprise.



Nikita Bier, Head of Product chez X, a annoncé le déploiement ce lundi en déclarant : « Aujourd’hui, nous annonçons la fin de l’un des plus grands projets d’ingénierie de l’histoire de l’entreprise : nous avons reconstruit l’application Android de X à partir de zéro. »

Plus rapide, plus fluide… et plus agile

L’objectif principal de cette refonte était double :

Améliorer nettement les performances (vitesse, fluidité, stabilité)

Accélérer considérablement le déploiement de nouvelles fonctionnalités

L’application est plus rapide, plus fluide et plus fiable. Mais surtout, cela va nous permettre de développer de nouvelles fonctionnalités à la vitesse de l’éclair.

Le responsable a cependant été transparent : le déploiement n’est pas parfait.

Il reste encore quelques aspérités. Nous travaillons à toute vitesse pour déployer des fonctionnalités comme l’hébergement de Spaces ou améliorer les performances sur les anciens appareils.

Android prend l’avantage sur iOS ?

Les utilisateurs Android se plaignaient depuis longtemps que leur version de l’application prenait du retard par rapport à l’iOS. Avec cette refonte, la donne semble sur le point de s’inverser.

Nikita Bier a confirmé que plusieurs fonctionnalités importantes arrivent très bientôt sur Android : React with Video, l’éditeur vidéo et Spaces. D’autres, comme les Cashtags et les Custom Timelines, sont déjà disponibles.

À partir de maintenant, beaucoup de nouveautés arriveront d’abord sur Android. L’avenir s’annonce radieux pour les utilisateurs X sur Android.

Un grand merci aux équipes

Bier a salué le travail colossal de l’équipe d’ingénierie qui a travaillé jour et nuit sur ce projet.

Today we're announcing the completion of one of the largest engineering projects in the company's history:



We rebuilt the X Android app from scratch



It's faster, smoother and more reliable. But most of all: it will enable us to build new features at lightning speed. pic.twitter.com/N6X2X5CEft — Nikita Bier (@nikitabier) July 20, 2026

Cette refonte majeure montre la volonté de X de rendre son application Android beaucoup plus compétitive sur le Play Store, voire en avance sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone vont-ils devoir attendre un peu plus longtemps certaines fonctionnalités à l’avenir ?

Qu’en pensez-vous ? Utilisez-vous l’application X sur Android ou sur iPhone ?

Télécharger l'app gratuite X (anciennement Twitter)