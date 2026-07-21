X a entièrement reconstruit son application Android, les nouveautés arriveront avant iOS
- Alban Martin
- Il y a 4 min
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Grosse nouvelle pour les utilisateurs d’Android : X (anciennement Twitter) a terminé une refonte complète de son application mobile Android. Un projet titanesque qui a duré plus d’un an et qui figure parmi les plus gros chantiers techniques de l’histoire de l’entreprise.
Nikita Bier, Head of Product chez X, a annoncé le déploiement ce lundi en déclarant : « Aujourd’hui, nous annonçons la fin de l’un des plus grands projets d’ingénierie de l’histoire de l’entreprise : nous avons reconstruit l’application Android de X à partir de zéro. »
Plus rapide, plus fluide… et plus agile
L’objectif principal de cette refonte était double :
- Améliorer nettement les performances (vitesse, fluidité, stabilité)
- Accélérer considérablement le déploiement de nouvelles fonctionnalités
L’application est plus rapide, plus fluide et plus fiable. Mais surtout, cela va nous permettre de développer de nouvelles fonctionnalités à la vitesse de l’éclair.
Le responsable a cependant été transparent : le déploiement n’est pas parfait.
Il reste encore quelques aspérités. Nous travaillons à toute vitesse pour déployer des fonctionnalités comme l’hébergement de Spaces ou améliorer les performances sur les anciens appareils.
Android prend l’avantage sur iOS ?
Les utilisateurs Android se plaignaient depuis longtemps que leur version de l’application prenait du retard par rapport à l’iOS. Avec cette refonte, la donne semble sur le point de s’inverser.
Nikita Bier a confirmé que plusieurs fonctionnalités importantes arrivent très bientôt sur Android : React with Video, l’éditeur vidéo et Spaces. D’autres, comme les Cashtags et les Custom Timelines, sont déjà disponibles.
À partir de maintenant, beaucoup de nouveautés arriveront d’abord sur Android. L’avenir s’annonce radieux pour les utilisateurs X sur Android.
Un grand merci aux équipes
Bier a salué le travail colossal de l’équipe d’ingénierie qui a travaillé jour et nuit sur ce projet.
Today we're announcing the completion of one of the largest engineering projects in the company's history:— Nikita Bier (@nikitabier) July 20, 2026
We rebuilt the X Android app from scratch
It's faster, smoother and more reliable. But most of all: it will enable us to build new features at lightning speed. pic.twitter.com/N6X2X5CEft
Cette refonte majeure montre la volonté de X de rendre son application Android beaucoup plus compétitive sur le Play Store, voire en avance sur iOS. Les utilisateurs d’iPhone vont-ils devoir attendre un peu plus longtemps certaines fonctionnalités à l’avenir ?
Qu’en pensez-vous ? Utilisez-vous l’application X sur Android ou sur iPhone ?