Vous utilisez votre iPhone 17 Pro avec ou sans coque de protection ?

Coque ou pas coque, c’est un débat qui revient chaque année chez les utilisateurs d’iPhone. Après plusieurs années à tester différentes approches, j’ai enfin trouvé celle qui me convient.

Coque ou pas coque ?

Porter une coque ou non, j'ai fini par trouver ma propre réponse après des années de tâtonnements. Utiliser un iPhone sans protection en permanence me paraît difficile, déjà parce qu'il glisse facilement des mains, et surtout parce que le risque de casse en cas de chute est bien trop élevé pour le prendre à la légère.



Ma méthode s'est imposée avec le temps : porter une coque à l'extérieur, dans la rue, les transports ou au travail, là où les risques de chute sont les plus présents. Un trottoir, une table de café ou simplement une main moite suffisent à transformer une sortie banale en accident coûteux. Avec une réparation qui dépasse généralement facilement la centaine d'euros hors garantie, une bonne coque me semble largement justifiée.

À la maison en revanche, je retire systématiquement la protection. C'est ma façon de profiter du vrai design de mon iPhone, et surtout de retrouver cette sensation si satisfaisante d'un iPhone nu dans la main. Depuis bientôt un an avec mon iPhone 17 Pro Cosmic Orange, ce rituel prend encore plus de sens. Cette teinte éclatante mérite d'être vue et touchée sans filtre, et la recouvrir en permanence d'une coque me semblerait presque dommage. Pour être tout à fait honnête, il reste très souvent sans coque, parfois même à l’extérieur 🤭. C’est la première fois de mon histoire avec l’iPhone que je l’utilise ainsi.

Néanmoins, je souhaitais partager avec vous ma méthode 2-en-1 et avoir vos retours pour savoir comment vous procédez de votre côté. Cette approche demande un peu de discipline, entre allers-retours et changements d'habitude selon les lieux, mais elle me permet de concilier deux besoins qui semblent contradictoires : la tranquillité d'esprit face aux chutes et le plaisir purement esthétique de posséder un bel objet.



Parce qu’au fond, quand on y réfléchit bien, chaque année tout le monde s’émerveille devant les nouveaux coloris d'Apple… pour finalement finir par les cacher sous une coque de protection et ne jamais vraiment en profiter. Sans parler d'un iPhone Air qui perd (presque) tout intérêt avec une coque...



Et vous ? C'est quoi votre méthode ?