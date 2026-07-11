L'iPhone 18 Pro Max devrait coûter beaucoup plus cher à produire

La prochaine génération d'iPhone Pro pourrait s'accompagner d'une hausse de prix significative. Selon une nouvelle analyse, le coût de fabrication de l'iPhone 18 Pro Max explose sous l'effet de la pénurie de mémoire.

Un iPhone 18 Pro Max très très (très) cher !

La facture des composants de l'iPhone 18 Pro Max s'annonce nettement plus salée que celle de son prédécesseur. Selon une analyse du cabinet Counterpoint Research portant sur la version 1 To, la hausse atteindrait près de 300 dollars par rapport à l'iPhone 17 Pro Max, un bond qui s'explique presque entièrement par l'explosion des prix de la mémoire.



La mémoire flash NAND à elle seule dépasserait les 250 dollars sur ce modèle, soit environ la moitié du coût total estimé de l'ensemble des composants de l'iPhone 17 Pro Max. La mémoire vive DRAM suit la même trajectoire haussière. Ces deux composants subissent de plein fouet la pénurie mondiale de puces mémoire, elle-même alimentée par la demande colossale des centres de données dédiés à l'intelligence artificielle.

Le passage annoncé à une gravure en 2 nanomètres pour la puce A20 Pro constitue le second facteur de hausse identifié par Counterpoint, le nouveau procédé de TSMC coûtant sensiblement plus cher que le nœud actuel. À l'inverse, les coûts d'écran et d'autres composants annexes pourraient légèrement baisser, ce qui compenserait en partie la note globale.



Cette flambée des coûts de fabrication intervient quelques semaines seulement après qu'Apple a déjà relevé les prix de quatorze produits, dont l'ensemble des Mac, des iPad, l'Apple TV et le Vision Pro, invoquant le même déséquilibre entre l'offre et la demande de mémoire. L'iPhone, l'Apple Watch et les AirPods avaient alors été épargnés, mais tout indique que la gamme iPhone 18 Pro sera la prochaine à en faire les frais.

Voilà qui laisserait présager un tarif européen dépassant aisément les 1 600 euros pour le modèle Pro Max, une fois intégrées la TVA et les habitudes tarifaires d'Apple sur le Vieux Continent. Tim Cook a pour sa part indiqué que les arbitrages sur les futures hausses de prix restent encore en cours d'évaluation.