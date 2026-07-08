Apple teste discrètement la mémoire chinoise CXMT pour contourner la pénurie de DRAM

Apple pourrait bientôt diversifier ses fournisseurs de mémoire en se tournant vers la Chine. Face à la flambée des prix de la DRAM et aux tensions sur les capacités de production, la firme teste les puces de CXMT, tout en tentant d'obtenir l'aval des autorités américaines.

Apple pourrait se fournir en Chine pour faire face à la pénurie

Apple a franchi une nouvelle étape dans son rapprochement avec l'industrie chinoise des semi-conducteurs. Selon le Financial Times, la marque à la pomme teste désormais concrètement des puces de mémoire DRAM produites par ChangXin Memory Technologies (CXMT), un fabricant soutenu par l'État chinois. Il ne s'agit plus de simples discussions commerciales, mais d'une véritable phase de validation technique, l'étape qui précède habituellement l'homologation d'un fournisseur pour une utilisation en production.



La semaine dernière, il avait déjà été révélé qu'Apple discutait avec CXMT et avec un autre acteur chinois, Yangtze Memory Technologies (YMTC), sans qu'aucun accord ne soit signé. Apple n'a toujours pas confirmé vouloir utiliser ces composants dans ses produits commerciaux, mais poursuit en parallèle un effort de lobbying auprès de Washington pour obtenir un feu vert politique plus large.



CXMT n'est plus un acteur marginal. Le groupe est devenu le quatrième producteur mondial de DRAM, derrière Samsung, SK Hynix et Micron, avec environ 11 % des capacités mondiales de production l'an dernier, une part qui pourrait grimper à 15 % d'ici 2028 grâce à de nouvelles usines à Hefei, Shanghai et Pékin.

Ce rapprochement intervient alors que les prix de la DRAM standard ont bondi de 55 à 60 % début 2026, la demande liée à l'intelligence artificielle ayant absorbé une grande partie des capacités disponibles. Cette flambée a directement contribué à la récente hausse des tarifs Apple sur la quasi-totalité de sa gamme. Qualifier un quatrième fournisseur donnerait à la marque un levier de négociation supplémentaire face à ses partenaires historiques.



Sur le plan géopolitique, CXMT et YMTC figurent toutes deux sur la liste américaine 1260H, qui recense des entreprises liées à l'armée chinoise, sans que cela interdise formellement les achats commerciaux. YMTC est en revanche soumise à une restriction plus stricte via l'Entity List du département du Commerce. Une tentative similaire avait déjà échoué en 2022 sous la pression du Congrès. Tim Cook aurait cette fois personnellement plaidé la cause auprès de l'administration, en présentant cette stratégie comme un moyen de réserver les puces chinoises au marché chinois, libérant ainsi davantage de composants américains, coréens et japonais pour le reste du monde.