Tim Cook : Apple a « à contrecœur » augmenté ses prix face à une « crue centennale » sur la RAM

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre fiscal 2026, Tim Cook a longuement abordé les récentes hausses de prix, les tensions d’approvisionnement et… son dernier appel en tant que PDG.

Des hausses de prix « à contrecœur »

Apple a augmenté les tarifs de ses Mac et iPad en juin. L’actuel patron a assumé cette décision tout en soulignant qu’elle n’était pas souhaitée :

Nous avons à contrecœur relevé les prix. Nous l’avons fait parce que nous sommes confrontés à ce que je qualifierais de crue centennale sur les prix de la mémoire, avec des hausses exponentielles.

Interrogé sur la philosophie de la marque (protéger les dollars de marge brute ou les pourcentages), Tim Cook a précisé qu’Apple regarde l’ensemble : volumes, chiffre d’affaires et marges, avec une vision de long terme plutôt qu’un calcul purement mathématique sur 90 jours.

Il n’a pas commenté d’éventuelles hausses sur les iPhone 18 Pro et le premier iPhone pliable attendus en septembre, même si plusieurs analystes s’y attendent. Apple fait très attention à sa gamme de téléphone qui constitue toujours la moitié de ses revenus.

Des contraintes d’approvisionnement qui s’aggravent

Pour le trimestre de septembre, Apple anticipe un impact bien plus fort des contraintes d’approvisionnement sur les iPhone, iPad et Mac. Cook a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un problème de partenaires ou de fournisseurs, mais d’une demande bien supérieure aux prévisions :

Ce n’est pas un problème de partenaire ou de fournisseur… C’est un cycle produit iPhone et Mac remarquablement plus fort que prévu, qui a généré une demande au-delà de nos attentes.

La flexibilité de la chaîne d’approvisionnement est actuellement plus faible que d’habitude, notamment sur les nœuds avancés utilisés pour les puces Apple.

Mémoire : des coûts encore plus élevés à venir

Apple a déjà payé plus cher pour la mémoire au trimestre de juin qu’au trimestre de mars, et s’attend à des coûts encore plus élevés en septembre. La société compte compenser en partie grâce à :

Un stock de composants déjà achetés (mais cet avantage diminuera ensuite)

Des baisses de coûts sur certains composants hors mémoire. On sait par exemple qu’elle négocie les écrans OLED des iPhone 18 20 % moins chers.

Au-delà de septembre, les prix de la mémoire devraient continuer d’augmenter et peser davantage. Cook a rappelé que le marché de la DRAM ne compte que trois fournisseurs et qu’Apple évalue « toutes les options ».

Le dernier de Tim Cook

Ce fut le dernier appel des résultats de Tim Cook en tant que CEO. John Ternus prendra ses fonctions le 1er septembre, tandis que Cook passera au rôle de président exécutif.

Il a remercié les actionnaires (surtout les plus fidèles) et les analystes, et s’est dit très confiant dans la transition :

Je n’ai jamais été aussi optimiste.

Cook avait déjà indiqué plus tôt dans l’année qu’il resterait président exécutif « pendant longtemps » et que Apple resterait sa priorité.

Avec des tensions sur la mémoire, une demande très forte et un changement de direction imminente, la rentrée s’annonce particulièrement chargée pour Apple.

Que retenez-vous de ces annonces ? Les hausses de prix vous semblent-elles inévitables, et que pensez-vous de la transition Cook-Ternus ?