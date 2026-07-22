Apple prépare un chatbot IA pour guider les achats dans l'application Apple Store

Apple prépare discrètement l'arrivée de l'IA dans son application Apple Store. Une récente mise à jour de sa politique de confidentialité laisse entrevoir un assistant d'achat conversationnel, avec plusieurs indices sur son fonctionnement et l'utilisation des données des utilisateurs.

Apple veut de l'IA partout

Apple vient de modifier discrètement la politique de confidentialité de son application Apple Store, en y ajoutant une section consacrée à un futur "assistant d'achat virtuel". Repérée par MacRumors, cette mise à jour révèle qu'un chatbot pourrait bientôt aider les clients à choisir leurs produits directement depuis l'app, en s'appuyant sur les informations de compte, les identifiants d'appareil et, si l'utilisateur l'accepte, sa localisation.



Ce qui retient surtout l'attention, c'est la mention de partenaires externes chargés de générer les réponses conversationnelles, une fois les données personnelles anonymisées. Apple ne nomme personne, mais cela confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis les accords passés avec OpenAI et Google pour Siri : la marque ne construit pas systématiquement ses modèles en interne quand il s'agit d'IA générative appliquée au commerce.

Les conversations seront conservées pour être consultées plus tard dans l'app, à des fins d'analyse commerciale, et un réglage "Chat Improvements" permettra de choisir si ses échanges servent à entraîner l'outil. Un fonctionnement finalement assez proche de ce qu'on connaît déjà avec les assistants IA classiques, mais transposé pour la première fois à l'univers Apple grand public.



Pour rappel, nous avons également appris récemment qu'Apple envisagerait d'intégrer de l'intelligence artificielle dans ses Apple Store afin d'analyser les conversations entre les clients et les conseillers du Genius Bar.



Le déploiement débuterait probablement dans les marchés anglophones avant une extension progressive à d'autres langues, dont potentiellement le français.