Les États-Unis demandent à Apple d'oublier les puces mémoire chinoises

Les tensions entre Washington et Pékin s'invitent une nouvelle fois dans la stratégie industrielle d'Apple. Des sénateurs américains demandent au géant de Cupertino de renoncer définitivement aux puces mémoire de fabricants chinois, faisant de ce dossier un nouvel enjeu géopolitique.

Apple face à un nouvel affrontement géopolitique sur ses composants

Il y a quelques jours, on évoquait les tests menés discrètement par Apple sur des puces mémoire produites par ChangXin Memory Technologies (CXMT), un fabricant chinois soutenu par l'État. Cette affaire connaît désormais un rebondissement politique de taille. Le sénateur Chuck Schumer, accompagné de plusieurs collègues issus des deux partis, vient d'adresser une lettre officielle à Tim Cook pour exiger un engagement clair : ne jamais intégrer de puces CXMT ou YMTC dans un produit Apple vendu où que ce soit dans le monde.



Le contexte est connu. Face à une pénurie mondiale de mémoire qui a déjà poussé Apple à augmenter les prix de certains Mac et iPad, la marque négocie depuis plusieurs semaines avec ces deux fabricants chinois. Problème, CXMT et YMTC figurent tous deux sur la liste du Pentagone recensant les entreprises suspectées d'entretenir des liens avec l'armée chinoise. YMTC va plus loin puisqu'elle est également inscrite sur l'Entity List du département du Commerce, ce qui obligerait Apple à obtenir une licence d'exportation avant toute collaboration.

Apple assure vouloir réserver ces puces chinoises au seul marché intérieur chinois, libérant ainsi davantage de composants Samsung, SK Hynix et Micron pour le reste du monde. Schumer balaie cet argument, estimant qu'une simple décision d'approvisionnement suffirait à étendre l'usage de ces puces à l'échelle mondiale, et que CXMT en tirerait de toute façon un bénéfice financier et une légitimité renforcée.



Apple dispose désormais d'une échéance précise pour répondre officiellement aux sénateurs, fixée au 21 août 2026. De quoi transformer un simple test technique en un dossier géopolitique dont l'issue pourrait redessiner toute la chaîne d'approvisionnement en mémoire du géant californien.