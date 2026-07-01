Sony annonce la fin des disques physiques sur PlayStation à partir de janvier 2028

Sony Interactive Entertainment vient de faire une annonce qui marque un tournant historique dans l’industrie du jeu vidéo. À partir du 1er janvier 2028, les nouveaux jeux sortis sur consoles PlayStation (PS5 et futures générations PS6) ne seront plus produits en version disque physique. Ils seront disponibles uniquement en format numérique via le PlayStation Store et chez les revendeurs partenaires.

Une transition annoncée avec plusieurs mois d’avance

Cette décision, loin d’être une surprise pour les observateurs du marché, s’inscrit dans une évolution logique du secteur. Sony explique que les habitudes des joueurs ont profondément changé ces dernières années. La grande majorité des utilisateurs privilégie désormais le format numérique pour sa commodité : téléchargement instantané, pas de contrainte de stockage physique, possibilité de jouer à distance, mises à jour automatiques, etc.



Points importants à retenir :

Les jeux déjà commercialisés ou prévus avant janvier 2028 continueront d’être disponibles en version disque.

Cette transition ne concerne que les nouveaux jeux sortis après cette date.

Sony affirme vouloir continuer à offrir le choix aux joueurs entre l’achat physique (pour les jeux déjà existants) et le numérique.

L’entreprise indique également qu’elle continuera à investir dans l’innovation pour améliorer l’expérience des joueurs, que ce soit en magasin ou sur le PlayStation Store.

Et la PS6 alors ?

L’annonce de Sony sur la fin de la production de disques physiques pour les nouveaux jeux à partir de janvier 2028 donne une indication intéressante sur le calendrier de la PlayStation 6.



Ce que l’on peut en déduire :

2027 semble peu probable : Sony laisse encore un peu plus d’un an et demi de production physique pour les nouveaux jeux. Cela suggère que la PS6 n’est pas attendue avant fin 2027 au plus tôt, car un lancement en 2027 aurait probablement nécessité de maintenir la production physique plus longtemps pour les jeux de lancement.

: Sony laisse encore un peu plus d’un an et demi de production physique pour les nouveaux jeux. Cela suggère que la PS6 n’est pas attendue avant fin 2027 au plus tôt, car un lancement en 2027 aurait probablement nécessité de maintenir la production physique plus longtemps pour les jeux de lancement. Fin 2028 ou 2029 plus probable : En suivant le cycle habituel de Sony (environ 7 ans entre deux générations), la PS5 étant sortie en novembre 2020, la PS6 arriverait logiquement entre fin 2027 et 2028. Mais l’annonce sur les disques physiques renforce plutôt l’hypothèse d’un lancement en 2028 ou début 2029, sans lecteur Blu-ray.

Sony a souvent aligné ses transitions majeures (comme le passage au tout numérique) avec le lancement d’une nouvelle console. La fin des disques physiques en janvier 2028 pourrait donc coïncider avec ou précéder de peu l’arrivée de la PS6. Rappelons que GTA 6 ne sera pas proposé en CD.

Un mouvement plus large dans l’industrie

Sony n’est pas le premier à prendre cette direction. Plusieurs éditeurs et constructeurs ont déjà fortement réduit leur production de disques ces dernières années. Le marché du jeu vidéo suit la même trajectoire que la musique et le cinéma, où le numérique a largement pris le dessus sur le support physique.P our les collectionneurs et les amateurs de boîtes, cette annonce est un coup dur. Beaucoup regrettent la perte du côté tangible et collectionnable des jeux, avec leurs jaquettes, livrets et boîtiers.



Cette décision est compréhensible d’un point de vue économique, logistique et environnemental. Elle permet à Sony de réduire les coûts de production et de se concentrer sur l’expérience numérique. Cependant, elle risque de frustrer une partie de la communauté qui apprécie encore le support physique. Sony laisse heureusement plus d’un an et demi avant la transition complète, ce qui laisse le temps aux joueurs de faire leurs stocks si nécessaire.



Est-ce vous pensez que certains vont arrêter de jouer à cause de ça ?