GTA 6 : le prix officiel de chaque version !

Rockstar Games enchaîne. Après avoir révélé la date de sortie, voici que le studio a officiellement dévoilé le prix du jeu, ou plutôt les prix ! Et attention, la version physique est, disons, surprenante.

GTA 6 : des prix normaux

Rockstar Games a enfin levé le voile sur les informations les plus attendues par les fans, un jour avant les précommandes de Grand Theft Auto VI, soit le 25 juin 2026. Il s'agit du prix et des versions.



Voici les prix officiels, que ce soit en dématérialisé ou non :

Édition Standard : 79,99 $ (79,99 € en Europe)

: 79,99 $ (79,99 € en Europe) Édition Ultimate : 99,99 $ (99,99 €)

Si les prix sont finalement normaux, il y a une subtilité. Les versions physiques n’incluront pas de disque mais un code de téléchargement dans la boîte, une décision qui fait déjà débat chez les collectionneurs. Mais au moins, on ne devra pas débourser 150 € comme certains l'annonçaient.

Bonus de précommande

Tous ceux qui précommanderont avant le 20 novembre recevront le Vintage Vice City Pack, qui inclut des tenues rétro, des véhicules et des éléments cosmétiques inspirés de Vice City.



L’Édition Ultimate proposera quant à elle du contenu premium tout au long de l’histoire (véhicules exclusifs, armes, tenues, accès anticipé à certains contenus, etc.).

Vous pourrez piloter la Grotti Cheetah de 1995, une version classique très attendue, ainsi que le Vapid Dominator Buggy. Une Dinka Enduro et le puissant bateau Shitzu Squalo viendront également enrichir votre garage et votre flotte.



Côté armement, Rockstar propose les revolvers Hawk & Little Morgan ainsi que plusieurs armes de poing personnalisées. Pour la personnalisation des personnages, Jason et Lucia bénéficieront de tenues exclusives, de tatouages uniques, ainsi que de nouveaux styles au salon de coiffure (pilosité faciale pour Jason et options maquillage/ongles pour Lucia). Une collection capsule complète de vêtements et accessoires inspirée du personnage fictif Macca the Gator sera également disponible.



Les amateurs de tuning pourront profiter d’options de personnalisation étendues dans l’atelier One-Eyed Willie, tandis que les tatouages se feront au célèbre salon Electric Fang Tattoo.



Enfin, une mission spéciale vous sera confiée par Wyman, un collectionneur excentrique et mécanicien local. Vous devrez retrouver et restaurer plusieurs voitures classiques abandonnées ou inachevées disséminées à travers Vice City et ses environs.



Vous aurez également accès à un repaire de gang équipé d’un entrepôt de marchandises illégales appartenant aux PTT Youngin$.

Un lancement historique

Rockstar et Take-Two s’attendent à un lancement record. Certains analystes parlent déjà de plus de 12 à 14 millions d’exemplaires vendus en précommande dès les premières heures, et potentiellement plus de 40 millions de copies le jour du lancement.

Rockstar opte pour un prix de base à 80 $, ce qui est donc une bonne nouvelle compte tenu du budget colossal du jeu. L’Édition Ultimate à 100 $ semble offrir un bon rapport qualité/prix pour les fans les plus investis. Les précommandes qui ouvrent demain jours vont très probablement battre tous les records.



PS : d'après les informations qu'on a, GTA 6 sur les consoles de nouvelle génération propose deux modes graphiques au choix (« Performances » et « Qualité »). Les possesseurs d'une PS5 Pro auront les deux en même temps, soit de la fluidité (120 Hz peu probable tout de même) et de la qualité d'image (4K ?).



Vous allez précommander GTA 6 ? Le jeu de l'année sera sûrement disponible sur Amazon.

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