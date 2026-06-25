Microsoft augmente encore une fois le prix des Xbox

Microsoft poursuit sa politique de hausse tarifaire sur les Xbox Series. À partir du 1er août 2026, la Xbox Series X atteindra 750 €, soit 250 € de plus que son prix de lancement en 2020. Une augmentation historique que l'entreprise justifie par l'explosion du coût des composants, mais qui risque de fragiliser davantage la position de Xbox, déjà à la traîne sur cette génération.

Ça fait beaucoup là, non ?

La Xbox Series X à 750 €. Ce chiffre aurait semblé absurde en 2020, quand Microsoft lançait sa console phare à 499 €. Six ans plus tard, c'est pourtant la réalité qui attend les acheteurs à partir du 1er août 2026, date à laquelle une nouvelle grille de prix entrera en vigueur dans le monde entier.



Microsoft a officialisé ce mercredi une hausse significative sur l'ensemble de sa gamme Xbox Series. Les modèles 512 Go augmentent de 100 dollars (prix en euros à confirmer), tandis que les versions 1 To voient leur prix grimper de 150 dollars. Conséquence directe de cette restructuration tarifaire : le modèle 2 To disparaît purement et simplement du catalogue. La Xbox Series S démarre maintenant à 450 €, soit quasiment le prix de la Series X en 2020...



Ce n'est pas la première fois que Microsoft revoit ses prix à la hausse depuis le lancement de la génération actuelle. Nous en sommes déjà à la troisième hausse de prix depuis le lancement de la console il y a six ans maintenant... 250 € de hausse, nous sommes définitivement sur une génération spéciale, dans le mauvais sens du terme.

Pour justifier cette nouvelle décision, Microsoft pointe la crise des composants qui frappe l'ensemble de l'industrie électronique. Selon la firme, les prix des mémoires et du stockage pour consoles ont été multipliés par 2,5 depuis la dernière hausse, et une nouvelle multiplication par deux est anticipée d'ici l'automne 2027. Microsoft rappelle également que, contrairement aux smartphones ou aux ordinateurs portables, les consoles sont historiquement vendues à perte, ce qui amplifie l'impact de la hausse des coûts de production.



Pour amortir le choc, l'entreprise annonce plusieurs dispositifs : un système d'achat en plusieurs fois sans frais via ses propres boutiques, un financement à 0 % sur douze mois chez Amazon, et un programme de consoles reconditionnées à prix réduit. Des mesures qui ne compenseront pas entièrement la rupture symbolique que représente une Xbox Series X à 750 €.



La comparaison avec Sony n'est pas flatteuse pour Microsoft. La PlayStation 5 standard reste positionnée en dessous, et même la PS5 Pro, pourtant vendue à prix élevé, bénéficie d'une architecture améliorée qui justifie en partie son tarif. Même avec l'arrivé de GTA 6, il sera difficile pour Xbox d'attirer du public dans les mois et années à venir.