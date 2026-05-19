Sony fait marche arrière : les grosses exclusivités PlayStation ne sortiront plus sur PC

C’est une décision qui risque de faire grincer des dents chez les joueurs PC. Selon Jason Schreier de Bloomberg, Sony Interactive Entertainment change radicalement de stratégie : les gros jeux solo first-party PlayStation ne seront plus portés sur PC à l’avenir.

Un virage stratégique officialisé en interne

Lors d’une réunion interne lundi, Hermen Hulst, patron des studios PlayStation, a annoncé aux employés ce revirement majeur. Sony va recentrer ses efforts sur l’écosystème PlayStation et limiter les sorties PC pour ses plus gros titres narratifs single-player.Cette décision fait suite à plusieurs mois d’hésitations. En mars 2026 déjà, Schreier révélait que Sony avait annulé les versions PC de Ghost of Yōtei et d’autres jeux internes.

Ce qui change concrètement

Selon des sources internes citées par Bloomberg, les jeux solo first-party resteront désormais exclusifs PS5 :

Ghost of Yōtei (le hit samouraï de l’année dernière) → version PC annulée

Saros (prochain jeu d’action) → exclusivité PS5

Autres grosses productions solo internes → même stratégie

En revanche :

Les jeux online comme Marathon et Marvel Tokon sortiront bien sur PC et PS5.

Deux jeux publiés par PlayStation mais développés par des studios externes (Death Stranding 2 et Kena: Scars of Kosmora) arriveront tout de même sur PC cette année.

Pourquoi ce retour aux exclusivités consoles ?

Plusieurs raisons expliquent ce revirement :

Résultats décevants sur PC - Plusieurs portages récents n’ont pas rencontré le succès commercial espéré. Protection de la marque PlayStation - Une partie des dirigeants craint que la sortie trop rapide sur PC cannibalise les ventes de la PS5 et de sa future successeure. Simplification de la stratégie - Les portages arrivaient de façon incohérente (parfois des années plus tard), obligeaient à créer un compte PlayStation Network, et finissaient par frustrer les joueurs PC.

Sony revient donc à sa recette historique qui a fait son succès pendant des décennies : garder les gros jeux solo comme arguments de vente forts pour ses consoles, comme Nintendo.

Et les concurrents ?

Nintendo reste fidèle à une politique 100 % exclusive (Switch 2 et successeurs) depuis toujours.

Microsoft a pris le chemin inverse en devenant multiplateforme (tout sur PC + de nombreux jeux sur PlayStation), bien qu'Asha Sharma, nouvelle patronne de Xbox, ait déclaré qu’elle réévaluait également la politique d’exclusivités sur PC.

Certains dirigeants de PlayStation s’inquiètent aussi de la future Xbox sous Windows, qui pourrait faire tourner des jeux PC… y compris potentiellement des titres comme God of War.

Un changement qui pourrait encore évoluer

Les sources de Bloomberg précisent que la stratégie reste flexible en fonction des résultats du marché. Mais pour l’instant, Sony choisit clairement de renforcer l’attractivité de ses consoles en gardant ses plus gros atouts single-player exclusifs. Bonne ou mauvaise décision ? On espère que Sony va continuer à investir sur mobile...