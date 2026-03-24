Nintendo réduit la production de la Switch 2 de 30 % en ce début 2026 !

Nintendo a décidé de diminuer significativement sa production de consoles Switch 2 pour le trimestre en cours. Selon des sources citées par Bloomberg, le géant japonais va fabriquer seulement 4 millions d’unités au lieu des 6 millions initialement prévus, soit une baisse de plus de 30 %. Cette réduction devrait se poursuivre en avril.

Une demande en baisse aux États-Unis

Cette décision fait suite à des ventes plus faibles que prévu, particulièrement sur le marché américain durant la période des fêtes de fin d’année. Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, avait déjà évoqué lors d’une conférence de résultats que « les ventes à l’étranger étaient un peu plus faibles que prévu ».



Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, ce n’est pas principalement la pénurie de RAM ou la hausse des prix des composants mémoire qui motive cette coupe. Le véritable frein semble être une demande moindre aux États-Unis. Même si Pokémon Pokopia, le nouveau jeu de la licence exclusif à la Switch 2, rencontre un certain succès commercial, il n’a pas généré l’effet d’entraînement attendu sur les ventes de consoles. Nintendo préfère donc attendre de voir l’impact des prochains titres avant d’augmenter à nouveau la production. Mais force est de constater que Mario, Zelda et Pokémon ne suffisent pas à pousser tous les fans à renouveler leur Switch 1.

Un lancement record malgré tout

Ce ralentissement intervient après un démarrage fulgurant. Lancée en juin dernier, la Nintendo Switch 2 a battu tous les records de la marque : 3,5 millions d’unités expédiées en seulement quatre jours. Au total, elle a atteint 17,37 millions d’unités vendues au cours de ses sept premiers mois, faisant d’elle la console la plus rapidement vendue de l’histoire de Nintendo.



À la clôture de l’exercice fiscal (le 31 mars), Nintendo devrait annoncer environ 19 millions d’unités vendues, un chiffre très proche de l’objectif de 20 millions. À titre de comparaison, la première Switch avait mis près de deux ans pour atteindre ce cap annuel.

Des perspectives à long terme positives

Selon les sources de notre confrère américain, ces réductions de production n’empêcheront pas Nintendo d’atteindre ses objectifs annuels. La société reste confiante dans les perspectives à long terme de la Switch 2. Elle envisage même de relancer la production si des retards d’exportation liés à la situation au Moyen-Orient se résolvent, afin de constituer des stocks suffisants, notamment pour une version à batterie remplaçable destinée à l’Europe l’an prochain.



Par ailleurs, comme beaucoup d’entreprises technologiques, Nintendo fait face à une hausse des coûts de production due à l’augmentation des prix de la mémoire. Des rumeurs évoquent une possible révision à la hausse du prix de la console, mais les coupes actuelles restent avant tout liées à une demande plus modérée aux États-Unis. À notre avis, seuls des jeux de qualité pourront relancer la demande, les joueurs étant désormais sollicités de toute part avec les plateformes mobiles, les consoles, Steam et autres services cloud comme Nvidia GeForce. Et les nouvelles générations de PlayStation (PS6) et Xbox ne sont plus très loin, moins de deux ans à priori.

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