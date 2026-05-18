PlayStation augmente encore le prix du PS Plus Essential

PlayStation poursuit sa politique de hausse des prix et augmente cette fois les tarifs de l’abonnement PS Plus Essential, notamment pour les formules mensuelle et trimestrielle. Une nouvelle augmentation qui risque de ne pas passer inaperçue auprès des joueurs.

Le jeu vidéo devient de plus en plus exclusif

Sony vient d’annoncer une nouvelle hausse des tarifs du PlayStation Plus, effective dès le 20 mai pour les nouveaux abonnés. L’offre Essential au mois passe de 8,99 à 9,99 euros, et l’abonnement trimestriel grimpe de 24,99 à 27,99 euros. Les abonnés actuels sont pour l’instant épargnés, sauf en Turquie et en Inde, ou si leur abonnement arrive à expiration ou est modifié.



La justification officielle est devenue un classique du genre : “les conditions actuelles du marché”. C’est la même formule employée début avril, quand Sony avait relevé le prix de la PS5 de 100 euros en France. La console standard est ainsi passée à 649,99 euros, la version digitale à 549,99 euros, et la PS5 Pro flirte désormais avec les 900 euros. En six ans, la PS5 a donc pris 30 % de valeur dans le mauvais sens du terme.

Ce qui lasse, c’est le rythme. En l’espace de quelques semaines, Sony aura augmenté le prix de sa console et de son service d’abonnement. Malheureusement, PlayStation a l’habitude d’annoncer ses hausses avec deux jours de préavis. C’est une façon de mettre les joueurs devant le fait accompli, sans leur laisser le temps de peser leurs options.



À force de tirer sur la corde, Sony risque de pousser une partie de sa base vers la concurrence ou vers le PC. La fidélité a un prix, et ce prix vient encore d’augmenter. Sans parler des joueurs occasionnels qui vont être de plus en plus nombreux à passer à autre chose définitivement. Espérons que l'abonnement annuel ne suive pas dans les mois à venir.