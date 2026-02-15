FutGenie : l’intelligence artificielle fait vos SBC dans EA Sports FC 26

Les SBC sont indispensables dans EA Sports FC 26 Ultimate Team, mais aussi parmi les aspects les plus ennuyeux du mode. FutGenie propose une approche radicalement différente, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour résoudre et automatiser ces défis en quelques secondes, au service du gain de temps et de l’efficacité.

FutGenie : l’intelligence artificielle qui révolutionne les SBC sur EA Sports FC 26

Dans EA Sports FC 26 Ultimate Team, les SBC (Défis de Création d’Équipe) font partie intégrante de l’expérience. Mais entre les contraintes de notes, de collectif et de budget, les compléter manuellement peut vite devenir long, répétitif et frustrant. C’est dans ce contexte que FutGenie s’impose comme un outil innovant, utilisant l’intelligence artificielle pour automatiser et optimiser la résolution des SBC en quelques secondes.

FutGenie analyse instantanément ton club et les exigences d’un SBC pour proposer une solution optimale. Là où un joueur peut passer de longues minutes à tester différentes combinaisons, l’IA calcule rapidement la meilleure équipe possible, en utilisant les joueurs les moins coûteux ou les moins utiles de ton effectif. Le gain de temps est considérable, surtout lors des SBC complexes ou répétitifs.

Grâce à son extension navigateur et à ses outils connectés, FutGenie s’intègre directement à l’interface web d’EA Sports FC 26. L’outil peut non seulement proposer une solution, mais aussi remplir automatiquement le SBC pour toi. Cela réduit les erreurs humaines et rend l’expérience beaucoup plus fluide, notamment pour les joueurs qui enchaînent plusieurs défis.

En plus du solveur SBC, FutGenie propose un constructeur d’équipe avancé, des outils de gestion du club et des options pour marquer certains joueurs comme favoris. Ces fonctionnalités permettent une meilleure organisation et une vision plus claire de ton effectif, sans passer constamment par plusieurs menus du jeu.

FutGenie n’est pas un service officiel d’EA Sports. Comme tout outil externe, son utilisation comporte un risque potentiel si certaines automatisations vont trop loin. Attention aux risques de sanctions de la pat d'EA. Toutefois, l’usage du solveur SBC seul est généralement considéré comme plus sûr par la communauté, à condition de rester raisonnable.

FutGenie s’adresse avant tout aux joueurs qui veulent optimiser leur temps sur EA Sports FC 26. En automatisant intelligemment les SBC, l’outil transforme une tâche chronophage en une action rapide et efficace, tout en laissant plus de place au "plaisir de jeu", les joueurs FUT comprendront les guillemets lorsqu'on parle de "plaisir de jeu".

