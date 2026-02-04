Le PDG d’AMD évoque un lancement de la nouvelle Xbox en 2027

Lors de la dernière conférence sur les résultats d’AMD, soit pour le T4 2025, la PDG Lisa Su a indiqué que le développement de la prochaine génération de console Xbox - équipée d’un SoC semi-personnalisé AMD - « progresse bien en vue d’un lancement en 2027 ». De quoi confirmer les rumeurs qui insistent sur une sortie des consoles de nouvelle génération à cette date. La PS6 est probablement concernée, AMD fournissant aussi le GPU.

Une déclaration à prendre au sérieux

Ces déclarations, relayées par PC Mag, ont été faites dans le cadre d’une discussion sur l’activité des puces semi-personnalisées d’AMD, dont les revenus devraient connaître une baisse significative à deux chiffres en 2026, en raison du cycle actuel des consoles qui entre dans sa septième année. L’arrivée d’une nouvelle génération, notamment grâce au partenariat avec Microsoft, devrait relancer cette croissance dès 2027.

Les points clés des propos de Lisa Su :

Le Steam Machine propulsé par AMD de Valve reste sur les rails pour un début d’expédition dès le début de cette année (2026).

Le projet de prochaine Xbox de Microsoft avance sans encombre en direction d’une fenêtre de lancement en 2027.

Microsoft n’a pour l’instant pas officialisé de calendrier pour sa console next-gen. L’année dernière, l’entreprise avait annoncé un partenariat stratégique pluriannuel avec AMD pour co-concevoir des processeurs sur mesure destinés à alimenter les futurs matériels Xbox, y compris de nouvelles consoles, des appareils portables potentiels et des améliorations pour le Xbox Cloud Gaming.



La présidente d’Xbox, Sarah Bond, avait alors décrit la vision comme la création d’« une plateforme de jeu toujours avec vous », permettant de jouer de manière fluide sur n’importe quel appareil, sans être limité à un seul magasin ou à un seul matériel. D'où notre réflexion sur le fait que Microsoft allait abandonner les consoles.



Bien que les commentaires de Lisa Su constituent l’indice le plus clair à ce jour d’un objectif 2027, ils reflètent surtout la préparation d’AMD côté matériel, et non un engagement ferme de Microsoft. Mais pourquoi sortir un composant spécifique sans l'appareil qui va avec ?