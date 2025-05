Microsoft impute à Apple le retard du lancement du Xbox Mobile Store

Microsoft a déposé un mémoire au tribunal en soutien à Epic Games, attribuant les retards dans le lancement de sa boutique mobile Xbox aux actions d’Apple. Bien qu’Apple viennent d'autoriser le retour de Fortnite sur l’App Store américain à la suite de pressions judiciaires, Microsoft souligne des problèmes persistants.

Un ami d'Epic Games

L’année dernière, Microsoft a annoncé son intention de créer une boutique d’applications iOS pour les jeux de ses propres studios. Attendu pour juillet 2024, cet Xbox App Store inclurait la franchise Candy Crush, acquise via Activision, avec l’ajout ultérieur de jeux tiers comme Halo, Forza et autres. La boutique était prévue comme une plateforme web, accessible depuis les applications de Microsoft, à l’image de l’approche d’Epic Games. Cependant, le lancement n’a pas eu lieu, Microsoft pointant du doigt la bataille juridique en cours entre Apple et Epic Games comme cause.

Le conflit persistant d’Apple avec Epic Games

Malgré une conformité partielle d’Apple à la décision d’un juge, l’entreprise avait initialement bloqué le retour de Fortnite sur l’App Store américain. Epic a exigé l’application de la décision, et le juge a sévèrement critiqué la position d’Apple. Le fabricant d’iPhone a été sommé de répondre et de préciser "l’autorité légale sur laquelle Apple prétend pouvoir ignorer l’ordre de ce tribunal." Apple s’est conformé, réintégrant Fortnite cette nuit. Cette évolution profite à Microsoft, mais l’entreprise note qu’Apple fait appel de la décision et demande une suspension temporaire, ce qui pourrait retarder l’application de la décision jusqu’à la résolution de l’appel.



Avant la dernière ordonnance du tribunal, Microsoft n’a pas pu mettre en œuvre des paiements liés à l’extérieur (ni même informer les clients que des méthodes d’achat alternatives existent) en raison des nouvelles politiques anti-orientation d’Apple qui restreignent la communication de Microsoft avec les utilisateurs et imposent un coût économique encore plus élevé à Microsoft qu’avant l’injonction. Si Microsoft lançait sa boutique mobile Xbox et qu’Apple obtenait une suspension temporaire, il pourrait être contraint de retirer cette boutique en attendant le processus d’appel.



Vous l'aurez compris, avant de se lancer pleinement, Microsoft exhorte le tribunal à obliger Apple à se conformer pleinement à la décision pendant le processus d’appel, sans possibilité de suspension.



Qui est pour un App Store Xbox ? Pour quels jeux ? Rappelons que les exclusivités Xbox disparaissent une à une, Forza ayant rejoint la PS5, avant un certain Gears of War. On n'attend plus que Flight Simulator et Halo.



