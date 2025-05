Gears of War: Reloaded arrive sur PS5, Xbox et PC

Comme Forza le mois dernier, la franchise Gears of War va débarquer sur PlayStation pour la première fois avec Gears of War: Reloaded, un remaster du jeu original de 2006. Le jeu sortira également sur Xbox Series X/S, PC (via l'application Xbox PC et Steam) et sera disponible sur Game Pass Ultimate/PC Game Pass, mais ne sera pas proposé sur Nintendo Switch 2 pour le moment. Et les appareils Apple ?

Une ancienne exclusivité Xbox sur PS5

Proposé à 39,99 €, le remaster inclut tous les DLC, dont un acte bonus pour la campagne et toutes les fonctionnalités multijoueur, sans coût supplémentaire. Les détenteurs de la version numérique de Gears of War: Ultimate Edition (achetée avant l'annonce du remaster) bénéficieront d'une mise à niveau gratuite. Les abonnés Game Pass Ultimate pourront également jouer au jeu de tir à la troisième personne via Xbox Cloud Gaming.

Développé par The Coalition en collaboration avec Sumo Interactive et Disbelief, "Reloaded" propose des visuels 4K HDR, 60 fps en mode campagne, 120 fps en multijoueur, Dolby Vision, Dolby Atmos et aucune interruption de chargement dans la campagne. Il offre un cross-play sur toutes les plateformes pour jusqu'à huit joueurs en mode multijoueur compétitif, ainsi qu'un mode coop en ligne ou en écran partagé pour la campagne. La progression croisée est disponible avec un compte Microsoft (facultatif), permettant de passer facilement entre PS5, Xbox, PC ou le cloud gaming.



Parmi les autres fonctionnalités, on trouve des améliorations spécifiques à chaque plateforme, des personnages déblocables et des objets cosmétiques via la progression. Parallèlement, The Coalition travaille sur Gears of War: E-Day avec People Can Fly, mais aucune date de sortie n'a été annoncée.

Voici un résumé des améliorations du remaster selon le communiqué officiel :

Résolution 4K

60 FPS en campagne

120 FPS en multijoueur

Gamme dynamique élevée (HDR)

Dolby Vision et 7.1.4 Dolby Atmos

7.1.4 3D Spatial Audio

Taux de rafraîchissement variable (VRR)

Actifs 4K et textures remastérisées

Effets visuels de post-traitement améliorés

Ombres et reflets améliorés

Super résolution avec anticrénelage amélioré

Aucun écran de chargement pendant la campagne

Encore une fois, l'avenir de la Xbox passe par les jeux, plus par les consoles. D'où notre analyse sur Microsoft qui ne semble plus vouloir vendre de Xbox.