Forza Horizon 5 débarque sur PS5 !

Il y a trois ans, Sony n'imaginait certainement pas que Gran Turismo 7 soit un jour concurrencé sur sa propre PS5. Et pourtant, en ce 28 avril, après un quelque peu décevant Assetto Corsa, Forza Horizon 5, le jeu de course en monde ouvert exceptionnel de Microsoft, est désormais disponible sur PlayStation 5, marquant un tournant majeur pour que l'une des plus grandes franchises Xbox. Certes ce n'est pas la version Motorsport, la plus "simulation" des deux opus, mais ce mouvement reflète le virage plus large de Microsoft, qui s'éloigne des exclusivités pour consoles au profit d'une accessibilité accrue sur différentes plateformes. Un "move" que Sega avait déjà fait avant lui.

Un vrai bijou

Autant le dire d'emblée, la version PS5 conserve tout ce qui rend Forza Horizon 5 remarquable : une exploration fluide, des compétitions palpitantes et une grande rejouabilité avec une vaste gamme de voitures. Le jeu fonctionne parfaitement, égalant la Xbox Series X avec un mode performance à 60 FPS et un mode graphique à 30 FPS, offrant des visuels AAA. PS5 oblige, la manette DualSense améliore l'expérience grâce à des gâchettes réactives et un retour haptique supérieur, bien que la progression de la version Xbox ne soit pas transférable.

Malgré ses trois ans et demi de vie, le jeu reste au top grâce à des mises à jour régulières, incluant les extensions Hot Wheels et Rally Adventure (2022, 2023) ainsi qu'une nouvelle fonctionnalité Horizon Realms, qui regroupe 11 zones temporaires de « monde évolutif » issues des mises à jour saisonnières passées. Cette abondance de contenu garantit aux nouveaux joueurs de quoi s'occuper pendant un moment.



Pour les joueurs Xbox existants, il n’est pas nécessaire de racheter le jeu, il n'y a rien de plus, à moins que l’objectif ne soit de regrouper ses jeux sur une seule console. Quel que soit la plateforme, Forza Horizon 5 est un incontournable pour les amateurs de sensations.



Si vous avez une PS5, le jeu est disponible à 69,99 € sur le PS Store et bientôt chez les revendeurs comme Amazon. De quoi se faire plaisir avec un bon volant de PS5.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.