Hot Wheels: Rift Rally annoncé en réalité mixte sur iOS, PS4 et PS5

Après le très réussi Mario Kart Live: Home Circuit, Velan Studio s'est associé à Mattel pour créer un nouveau jeu de course en réalité mixte qui sera disponible sur les plateformes iOS et PlayStation. Hot Wheels: Rift Rally sera disponible en deux éditions et les précommandes sont déjà ouvertes. Vous allez pouvoir jouer avec des voitures virtuelle de la marque dans votre salon.

La réalité mixte chez Hot Wheels

Les deux packs Hot Wheels: Rift Rally comprennent la voiture radio-commandée Chameleon qui se transforme en plus de 140 variantes de véhicules, dont Twin Mill, Bone Shaker, Mach Speeder, Gotta Go, et bien plus encore. Les deux éditions sont compatibles avec iOS ou PlayStation et prendront en charge le mode coopératif, jusqu'à quatre joueurs avec les voitures dans la même pièce.



Regardez le trailer vidéos de Hot Wheels Rift Rally :

L'édition standard de Hot Wheels : Rift Rally est vendu au prix de 129,99 $ et comprend la voiture Chameleon RC, les portes de réalité mixte et un câble de chargement. L'édition collector de Hot Wheels : Rift Rally Collector's Edition à 149,99 $ comprend une édition collector limitée de la voiture RC Chameleon, le contenu de l'édition standard, une voiture Hot Wheels spéciale et une voiture à débloquer. Les prix français ne sont pas encore connus.



En attendant, rappelons qu'il existe déjà deux jeux Hot Wheels :