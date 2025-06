Et si Apple sortait une console de jeu portable ?

Le marché des consoles portables connaît un véritable renouveau avec l'arrivée de la Nintendo Switch 2 et l'annonce récente de la ROG Xbox Ally. Dans ce contexte effervescent, une question légitime se pose : Apple, géant technologique aux puces révolutionnaires, pourrait-elle se lancer dans cette course ? L'idée n'est pas si farfelue quand on observe les atouts considérables de l'entreprise de Tim Cook.

Un écosystème hardware déjà prêt pour le gaming

Apple possède aujourd'hui tous les ingrédients techniques pour créer une console portable exceptionnelle. Les puces Apple Silicon, de la série M, offrent des performances remarquables tout en maintenant une efficacité énergétique inégalée. Contrairement aux constructeurs actuels qui dépendent d'AMD ou de Nvidia, Apple maîtrise entièrement sa chaîne de production, du silicium au logiciel.

Les tests récents montrent que même la puce M1 Pro peut faire tourner des titres exigeants comme Shadow of the Tomb Raider à près de 50 FPS en 1080p. La puce M4, encore plus puissante, permet de jouer à des jeux AAA comme Cyberpunk 2077 ou Silent Hill 2 avec des performances dignes d'une console. Cette puissance brute, combinée à l'expertise d'Apple en matière d'ergonomie et de design, pourrait donner naissance à une console portable révolutionnaire. Imaginez un peu une manette designée par Apple avec la finesse des vibrations haptiques que l'on connaît sur l'iPhone ou le Magic Trackpad.

L'autonomie constituerait un avantage décisif face à la concurrence. Là où la Nintendo Switch 2 a une batterie très décevante, Apple pourrait proposer une machine offrant une autonomie de plusieurs heures sans compromis sur les performances, grâce à l'architecture ARM de ses processeurs.

Des signaux encourageants mais une stratégie encore floue

Apple semble effectivement s'intéresser davantage au gaming. L'introduction de l'application Games dans iOS 26 marque une étape importante. Cette nouvelle app centralise tous les jeux de l'utilisateur, propose des recommandations personnalisées et facilite les interactions sociales autour du jeu. De là à penser qu'Apple cherche à concurrencer Steam, il n'y a qu'un pas. C'est un signal fort envoyé aux développeurs et aux joueurs.

La firme a également multiplié les efforts pour attirer les studios AAA sur ses plateformes. Des titres comme Resident Evil Village, Death Stranding ou Assassin's Creed Mirage sont désormais disponibles sur iPhone et iPad. Apple Arcade, bien que discret, continue de s'enrichir avec près dix de nouveaux jeux tous les mois.

Cependant, ces initiatives restent dispersées et manquent d'une vision globale cohérente. Apple Arcade peine à trouver son public, et les ventes des jeux AAA sur iOS semblent décevantes selon certains rapports — et ce n'est pas le rachat du studio de jeu-vidéo RAC7 qui convainc qui que ce soit.

Les obstacles majeurs à surmonter

Le principal défi d'Apple ne serait pas technique mais commercial et stratégique. Contrairement à Microsoft qui s'appuie sur son écosystème Xbox, PC et Game Pass, ou à Nintendo avec ses franchises exclusives, Apple ne possède aucun studio de développement interne ni catalogue de jeux propriétaires.

La ROG Xbox Ally mise sur la compatibilité totale avec Windows et peut même faire tourner des jeux PlayStation disponibles sur Steam. Cette ouverture contraste avec l'approche traditionnellement fermée d'Apple. Une console Apple serait probablement limitée aux jeux compatibles macOS, un catalogue encore restreint malgré les progrès récents.

Le positionnement tarifaire poserait également problème. Apple n'hésite jamais à pratiquer des prix premium, mais le marché des consoles portables reste sensible au prix. Face à une Nintendo Switch 2 à moins de 449 euros et un Steam Deck à 500 euros, une console Apple pourrait rapidement paraître hors de portée.

Enfin, Apple devrait convaincre les développeurs d'investir massivement sur une nouvelle plateforme, alors que beaucoup peinent déjà à rentabiliser leurs portages Mac. Sans catalogue de lancement solide et exclusivités attractives, même la meilleure console du monde risquerait l'échec commercial.

Une console portable Apple reste donc un rêve techniquement réalisable mais commercialement risqué. La firme préfèrera probablement continuer à transformer progressivement l'iPhone et l'iPad en plateformes gaming crédibles, une stratégie moins spectaculaire mais plus sûre. Au final, il faut se contenter des "petits" jeux mobile disponibles sur Apple Arcade ou du cloud gaming pour les titres les plus exigeants. Ainsi, les plateformes d'Apple restent incontournables sans avoir à plonger dans ce marché très compliqué.