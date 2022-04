Le MacBook Pro 2021 avec puce M1 Pro est en promotion

Apple a réussi un tour de force incroyable avec ses MacBook Pro 2021 qui ont amélioré tous les aspects de l'ordinateur portable moderne grâce notamment à un nouveau design et à une puce M1 Pro (voire M1 Max) aussi performante qu'efficace. Mais comme à son habitude, Apple vend ses produits à des tarifs hauts placés. Pour ceux qui attendaient une promotion sur le "petit" MacBook Pro 14 pouces, il est désormais temps de passer commande.

Les nouveautés du MacBook Pro 2021

Les principales nouveautés du MacBook Pro 2021 comprennent la puce M1 Pro et M1 Max, de plus grands écrans avec les technologies mini-LED et ProMotion (120 Hz), des ports HDMI et MagSafe, un emplacement pour lire les cartes SD, des touches de fonction physique (adieu Touch Bar), une charge rapide MagSafe (le retour), une autonomie de batterie beaucoup plus longue, et plus encore comme la fameuse encoche qui englobe enfin une caméra 1080p pour les appels FaceTime.

Notre avis sur le MacBook Pro 14 pouces de 2021

Avant de passer à la partie promotion, rappelons que nous avions testé le MacBook Pro 14 pouces à sa sortie et que nous avions été totalement conquis. Exit les processeurs Intel peu performants, consommateurs d'énergie et surtout très enclins à chauffer, place aux puces maisons M1 Pro (ou M1 Max en option) qui rendent l'ordinateur parfait pour tous les utilisateurs. Que ce soit pour se divertir, naviguer, travailler, créer ou jouer, le MacBook Pro 14 pouces sait tout faire. Mieux, il sublime toutes vos activités grâce à une dalle miniLED qui affiche un contraste et des couleurs pratiquement au niveau d'un écran OLED et surtout le 120 Hz, qui fluidifie l'expérience comme jamais.



Si ce sont les atouts principaux des derniers MacBook Pro, ce ne sont pas les seuls. Apple a fait un excellent travail sur le clavier et les haut-parleurs. Avec deux tweeters et quatre woofers à annulation de force, vous pourrez profiter de la musique ou d'un film comme jamais sur un portable. Le nouveau design, légèrement rétro, permet à la fois de profiter d'une meilleure répartition des composants, d'un clavier de grande qualité mais aussi d'une autonomie doublée qui peut atteindre les 20 heures, un record. Sans oublier les ports qui font leur retour comme le HDMI, le SD Card ou encore le MagSafe qui profitent de l'épaississement pour brancher directement ses accessoires.



Le 16 pouces est identique en tout point, il propose simplement un écran plus large.



Avantages du MacBook Pro 14 pouces / 16 pouces

Les + : Les - : Puces M1 Pro et Max ultra-rapides Prix élevé Excellent écran Liquid Retina XDR Encoche qui peut gêner certains Clavier fantastique Les ports HDMI, SD, MagSafe, USB-C Autonomie incroyable Hauts-parleurs au top

Une promotion sur le MacBook Pro M1 Pro avec 16 Go / 512 Go

Revenons à la promotion du moment. Il s'agit du MacBook Pro 14 pouces équipé du processeur M1 Pro (8 coeurs CPU et 14 coeurs GPU), de 16 Go de RAM unifiée et de 512 Go SSD. Une bête de course complètement optimisée pour faire tourner macOS 12 Monterey. La version 16 pouces est également concernée.

