Le MacBook Pro M6 OLED attendu en 2026 avec un nouveau design

Apple prévoit de lancer ses premiers modèles de MacBook Pro avec écrans OLED en 2026, selon une récente note de recherche de l'analyste d'Omdia, Linda Lin. Bien que Lin n'ait pas spécifiquement mentionné le MacBook Pro, il est largement anticipé que la gamme premium MacBook Pro adoptera les écrans OLED avant le MacBook Air.

OLED + nouveau design

Sur le MacBook Pro, le passage de la technologie mini-LED à l'OLED promet des images plus lumineuses, des noirs plus profonds avec un contraste amélioré et une meilleure efficacité énergétique pour une autonomie prolongée. Le taux de rafraîchissement serait conservé, à savoir 120 Hz adaptable selon ce qui se passe à l'écran.

Parallèlement à la mise à jour de l'écran, le MacBook Pro 2026 devrait bénéficier de sa première refonte majeure depuis 2021, avec un design plus fin et l'intégration des puces M6, M6 Pro et M6 Max. Une rumeur intéressante, déjà du fait d'Omdia en décembre 2024, suggérait que les prochains MacBook Pro pourraient remplacer l'encoche par une caméra perforée en haut de l'écran. Il reste incertain si ce changement de design est toujours dans les plans d'Apple.



Si vous envisagez d'acheter un nouveau MacBook Pro, attendre 2026 pourrait être judicieux. Bien qu'une mise à jour avec la puce M5 soit probable plus tard cette année, elle devrait se limiter à une simple amélioration des performances. Les changements majeurs, y compris l'OLED et la refonte du design, sont donc attendus pour octobre 2026.



Il pourrait attirer de nombreux clients, évidemment ceux qui ont un ancien MacBook avec puce Intel, mais aussi ceux qui ont un modèle M1 ou M2, notamment pour les développeurs et les joueurs.



Qu'est-ce qui manque actuellement au MacBook Pro M4 selon vous ?