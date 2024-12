Les MacBook Pro OLED (M6) n'auront plus d'encoche en 2026

Selon une feuille de route sur les technologies d'affichage publiée par le cabinet de recherche Omdia, Apple a l'intention de supprimer l'encoche de la gamme MacBook Pro à partir de 2026. Alors que l'iPad mini 8 passera à une dalle OLED mono-couche, les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces passeront à un affichage tandem (comme l'iPad Pro M4), mais avec une caméra perforée en haut de l'écran. De quoi supprimer l'encoche et / ou créer une fonctionnalité de type "Dynamic Island" pour les notifications et interactions rapides.

Un design amélioré sur le MBP

La suppression de l'encoche du MacBook Pro, introduite en 2021 avec les modèle miniLED, améliorerait l'affichage en fournissant un espace plus confortable, augmentant potentiellement la zone fonctionnelle de la barre de menus macOS et offrant un style bord-à-bord plus proche de celui des iPad Pro.

Cela concorde avec les rumeurs précédentes suggérant que les premiers modèles de MacBook Pro OLED d'Apple feront leurs débuts en 2026, confirmant le calendrier prévu pour la transition d'affichage sur le Mac. Cette mise à jour devrait coïncider avec la première refonte significative du MacBook Pro depuis 2021, qui pourrait inclure un profil plus fin et d'autres améliorations. Les écrans OLED offrent des avantages tels qu'une luminosité plus élevée, de meilleurs rapports de contraste avec des noirs plus profonds, une efficacité énergétique améliorée et une durée de vie de la batterie prolongée par rapport aux écrans mini-LED actuels.



À court terme, aucun changement majeur dans la conception n'est attendu pour le MacBook Pro. Les modèles 2025 devraient recevoir une mise à niveau vers les puces M5, M5 Pro et M5 Max, mais la conception devrait rester inchangée jusqu'à la refonte de 2026. La gamme MacBook Pro 2026 sera logiquement propulsée par la puce M6.



De son côté, le MacBook Air conserverait son encoche au moins jusqu'en 2028, selon la feuille de route d'Omdia. De quoi toujours conserver une distinction claire entre les gammes.



Rappelons qu'Apple vient tout juste de lancer ses MacBook Pro M4 et devrait proposer un MacBook Air M4 début 2025.