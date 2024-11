Tests et avis du MacBook Pro M4 : surpuissant, beau et infatigable

La presse américaine dresse un constat attendu du MacBook Pro M4. Il est surpuissant, beau et infatigable. Ses principales nouveautés sont validées avec le verre nano-texturé, les 16 Go de RAM d'entrée de gamme, le Thunderbolt 5 et sa webcam améliorée.

Le MacBook Pro M4 ne déçoit pas

Apple s'apprête à lancer trois nouveaux Mac ce vendredi 8 novembre 2024 dont un MacBook Pro M4. Annoncé la semaine dernière, le MacBook Pro M4 se décline en deux tailles de 14 et 16 pouces et dispose également de trois versions différentes avec la nouvelle gamme M4, M4 Pro et M4 Max. Écran 120 Hz, option nano-texturée anti-reflet, Thunderbolt 5, 128 Go de RAM, caméra 12 MP Center Stage, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI 8K, 24 heures de batterie…



Une fois de plus, la presse américaine a reçu la bête en avance et nous livre son verdict à 24 h du lancement officiel et comme prévu, la qualité est au rendez-vous. Découvrons ensemble les premiers retours du MacBook Pro M4.

Les avis de la presse

L'avis de CNET (Desk View, anti-reflet, performances)

La webcam est certainement meilleure que la caméra FaceTime HD, même si vous ignorez toute la magie informatique d'Apple. Avec une résolution plus élevée, vous pouvez zoomer ou dézoomer pour inclure d'autres personnes avec moins de dégradation ; l'exposition et l'équilibre des couleurs sont les mêmes que tous les appareils photo Apple. La nouvelle fonctionnalité de MacOS 15 pour les webcams Center Stage, Desk View, est peu impressionnante et maladroite ; si vous voulez vraiment montrer une vue de votre bureau ou de vos mains sans sauter à travers les cerceaux, obtenez une webcam qui peut s'incliner ou s'asseoir sur un trépied.



J'ai testé l'écran du MacBook 14 pour voir si le revêtement nano-texturé affectait sa précision, son ou ses points blancs ou sa luminosité par rapport à celui de l'année dernière et la réponse est "à peine" ; par exemple, la luminosité SDR a culminé à 597 nits plutôt que sur plus de 600 nits. Le contrôleur d'écran peut désormais pousser la luminosité à 1 000 en SDR, mais il ne s'ajuste qu'en mode automatique ; il n'y a aucun moyen de le contrôler, et il ne culminera qu'à ce niveau en plein soleil, ce qui le rend difficile à tester. Et l'exactitude des différents profils de référence n'a pas changé.



En général, comme auparavant, les performances diminuent considérablement dans tous les domaines lorsque vous passez en mode basse consommation pour (vraisemblablement) prolonger la durée de vie de la batterie. Il devra attendre mes tests pour voir s'il augmente suffisamment la durée de vie de la batterie pour en valoir la peine.



Les derniers MacBook Pro restent bons pour ce pour quoi ils ont toujours été bons, mais la dernière génération est toujours disponible et si vous pouvez les trouver pour moins cher, vous serez peut-être plus heureux d'économiser de l'argent que de payer pour des performances dont vous n'avez pas nécessairement besoin - d'autant plus que les rumeurs disent qu'il y aura peut-être une refonte de la conception en 2026.

L'avis d'Engadget (M4, gaming, batterie)

Je n'attendais pas vraiment grand-chose des nouveaux MacBook Pro, d'autant plus que les modèles M3 précédents étaient déjà très impressionnants. Mais, une fois de plus, Apple a réussi à me surprendre avec son matériel mobile. La puce M4, qui se trouvait dans notre unité d'examen de 14 pouces, était solide. Mais le M4 Pro de notre MacBook Pro 16 pouces a été un pas étonnant en avant de son prédécesseur, et il est également plus rapide que tous les autres ordinateurs que nous avons testés cette année (à l'excenpart du nouveau Mac mini, qui avait également une puce M4 Pro).



La référence GPU de Cinebench met les performances graphiques du M4 Pro en ligne avec le RTX 4070 de NVIDIA dans le XPS 16 de Dell, tandis que la puce M4 est en ligne avec la Radeon 7700S du Framework Laptop 16. C'est à peu près ce à quoi je m'attendais après avoir testé le Mac mini avec une puce M4 Pro, et c'est tout simplement étonnant de voir ce niveau de performance d'un GPU axé sur le mobile.



En ce qui concerne les jeux, le MacBook Pro 16 pouces M4 Pro a pu maintenir 60 images par seconde dans Lies of P, Resident Evil 4 et Myst tout en jouant en 1 440 p avec les paramètres graphiques au maximum. La 4K était possible, mais ralentissait généralement les choses à environ 30 images par seconde, ce qui n'est pas très jouable sur un ordinateur. Le MacBook Pro 14 pouces M4, quant à lui, gérait ces mêmes jeux en 1080p à 60 images par seconde.



Les deux MacBook Pro continuent également d'offrir une excellente autonomie de la batterie. Le 14 pouces a duré 34 heures et 15 minutes en tournant en boucle sur une vidéo HD, tandis que le 16 pouces a duré 30 heures et 16 minutes. C'est la première fois que nous voyons notre test de démontage vidéo dépasser 30 heures. Dans l'utilisation réelle, je pourrais généralement utiliser les deux machines pour un travail de productivité général pendant deux jours sans avoir besoin d'une recharge.



L'avis de TechCrunch (nano-texturé)

En termes simples : si vous achetez un nouveau Pro, prenez l'option nano-texturée. J'ai actuellement deux écrans de studio sur mon bureau. L'un est nano-texturé, l'autre ne l'est pas. Cela fait une énorme différence, même à l'intérieur. En fait, à un moment donné, j'ai réarrangé les deux écrans de manière à minimiser l'éblouissement de la fenêtre de la pièce. Les écrans brillants sur les Mac sont l'une de ces choses dont nous nous sommes plaints il y a des années, mais à un certain moment, beaucoup d'entre nous ont été usés par le refus d'Apple d'offrir une alternative au fil des ans. J'avais abandonné l'idée il y a des années. Maintenant qu'il est disponible, je prévois de l'obtenir pour n'importe quel MacBook que j'obtiens, à l'avenir.

iJustine (M4)

Ces appareils sont si puissants que la plupart d'entre vous ne seront jamais en mesure d'utiliser pleinement l'ensemble du système à ses performances maximales.

Peut-être sautez-vous une génération et pensez-vous passer du M2 au M4 ? Mon intuition est que si vous pensiez que vous pouviez attendre le M4, eh bien, vous pouvez probablement tenir le M5.

Apple propose maintenant tous ses nouveaux Mac avec au moins 16 Go de RAM. Cela rapporte des dividendes dans l'IA (Apple Intelligence est à bord) et des opérations graphiquement intenses comme le ray tracing, ce qui aide à rendre des jeux comme Lies of P incroyables sur le MacBook Pro 14. Dans les tests de référence, j'ai trouvé les chiffres en ligne avec les performances du M4 que j'ai vues sur l'iPad Pro 13 pouces. Les chiffres de Geekbench 6.3 dépassent de manière mesurable ceux du M3 de mon MacBook Air. Lorsque j'ai joué à Shadow of the Tomb Radar, le compteur d'images par seconde interne de Steam a montré que j'ai obtenu entre 42 images par seconde et 62 images par seconde. À mes yeux, il n'y avait pas de déchirures ou de cadres tombés.

L'avis de The Verge (puissance, anti-reflet et Center Stage)

Le M4 standard présente quelques améliorations marquées par rapport au M3. Le M4 s'est comporté environ 64 % mieux que le M3 dans le test multicœur standard de Cinebench, et il a maintenu un delta d'environ 41 % lors de l'exécution d'une boucle plus longue et soutenue de 30 minutes du même benchmark.



Il a deux cœurs de plus que le M3 que nous avons testé, il est donc logique que le M4 excelle ici, mais ses scores monocœur dans Cinebench et Geekbench étaient également meilleurs de plus de 20 %. La machine était jusqu'à 25 % plus rapide dans les benchmarks GPU avec le même nombre de cœurs GPU également.



En ce qui concerne mes modifications sur l'écran nano-texture, je sais que les écrans brillants ont un contraste légèrement plus profond, mais j'aime ne pas m'inquiéter de l'éblouissement. Je ne monte pas exclusivement dans une pièce sombre avec un moniteur de référence à capuchon, et j'aime la flexibilité de travailler dans des endroits avec des conditions d'éclairage moins qu'idéales. C'est une mise à niveau intéressante pour les professionnels visuels.



Apple a l'habitude de proposer des webcams décevantes, même sur son écran Studio de 1 599 $ qui coûte autant que le MacBook Pro M4 et l'iPad Mini qui vient de sortir. Mais le nouvel appareil photo 12MP du MacBook Pro a un bon contraste même lorsque je suis rétroéclairé par une fenêtre, et son logiciel Center Stage qui vous maintient dans le cadre fonctionne assez bien sans être trop agressif sur le recadrage.

L'avis général

Pas de surprise, le MacBook Pro M4 est assez puissant pour 99 % des utilisateurs. La nouvelle option anti-reflet semble appréciée, idem pour la nouvelle caméra 12 MP Center Stage et la batterie. C'est plus contrasté au sujet de la fonction Desk View qui permet de filmer son clavier et ses mains. Conclusion, si vous possédez déjà un MacBook Pro M2, il est préférable de patienter jusqu'au MacBook Pro M5, voire le M6 avec écran OLED.

